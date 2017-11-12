Antalya merkez oluyor

AVRASYA sürecinin seyahat endüstrisindeki ilk kurumu, Türkiye’nin önderliğinde kuruluyor. Avrasya Ekonomi Birliği üyeleri ile birlikte 60 ülkeyi kapsayacak Avrasya Turizm Birliği 2018 yılında hayata geçecek. 60 ülkenin yer alacağı Avrasya Turizm Birliği'nin kurulmasına, merkezinin de Antalya olmasına karar verildi. Antalya'da bir turizm forumunda turizmcilerle bir araya gelen Avrasya Ekonomi Birliği üyeleri Avrasya Turizm Birliği kurma isteklerini açıkladı. Mayıs 2018'de Genel Dünya Turizmi Forumu'nun Antalya'da yapılmasına ilişkin turizmcilerle ön anlaşma imzalayan birlik üyeleri, kurulacak turizm birliğinde 60'a yakın ülkenin yer alacağını ifade etti. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Böyle bir oluşumun harekete geçirilmesi Antalya'yı şu anki halinden çok daha farklı noktaya getirecek" diye konuştu.

'ÖN ANLAŞMA İMZALANDI'

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Avrasya Ekonomi Birliği üyeleri ile ilk kez mayıs ayında görüştüklerini, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da Moskova'da birlik üyeleriyle görüştüğünü söyledi. Birliğin önümüzdeki yıl kurulması konusunda fikir birliğine vardıklarını açıklayan Ayık, görüşmede bir ön anlaşma imzaladıklarını dile getirdi.

'DAHA İLERİ BİR KONUMA TAŞINIRIZ'

Ayık, şöyle dedi: "2018 yılı Mayıs ayında Antalya'da yaklaşık 60 ülkenin katılacağı, turizmin konuşulacağı bir forum gerçekleştirmek istiyorlar. Ardından da turizm birliği kurup, Antalya'yı merkez yapmak istediklerini belirttiler." Antalya'nın turizmdeki alt yapısı ve konumu nedeniyle merkez olarak seçildiğini düşündüğünü belirten Ayık, "Avrasya bizim yakın coğrafyamız. Bu ülkelerin katılımıyla böyle bir oluşumun harekete geçirilmesi Antalya'yı şu anki halinden ve konumundan çok daha farklı noktaya getirecektir" diye konuştu.