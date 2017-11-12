Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.492
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0933
EURO
4.4970
13 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
13 Kasım 2017 Alanya- Antalya...
Sanal gerçeklik deneyiminin çağ atlamasına çok az kaldı
Çağ atlamaya çok az kaldı
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma...
banner468

Antalya merkez oluyor

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Avrasya Ekonomi Birliği ile birlikte 60 ülkeyi kapsayacak Avrasya Turizm Birliği'nin kurulacağını duyurdu

Antalya merkez oluyor

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Avrasya Ekonomi Birliği ile birlikte 60 ülkeyi kapsayacak Avrasya Turizm Birliği'nin kurulacağını duyurdu

12 Kasım 2017 Pazar 21:29
Antalya merkez oluyor
banner404

AVRASYA sürecinin seyahat endüstrisindeki ilk kurumu, Türkiye’nin önderliğinde kuruluyor. Avrasya Ekonomi Birliği üyeleri ile birlikte 60 ülkeyi kapsayacak Avrasya Turizm Birliği 2018 yılında hayata geçecek. 60 ülkenin yer alacağı Avrasya Turizm Birliği'nin kurulmasına, merkezinin de Antalya olmasına karar verildi. Antalya'da bir turizm forumunda turizmcilerle bir araya gelen Avrasya Ekonomi Birliği üyeleri Avrasya Turizm Birliği kurma isteklerini açıkladı. Mayıs 2018'de Genel Dünya Turizmi Forumu'nun Antalya'da yapılmasına ilişkin turizmcilerle ön anlaşma imzalayan birlik üyeleri, kurulacak turizm birliğinde 60'a yakın ülkenin yer alacağını ifade etti. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Böyle bir oluşumun harekete geçirilmesi Antalya'yı şu anki halinden çok daha farklı noktaya getirecek" diye konuştu.
'ÖN ANLAŞMA İMZALANDI'
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Avrasya Ekonomi Birliği üyeleri ile ilk kez mayıs ayında görüştüklerini, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da Moskova'da birlik üyeleriyle görüştüğünü söyledi. Birliğin önümüzdeki yıl kurulması konusunda fikir birliğine vardıklarını açıklayan Ayık, görüşmede bir ön anlaşma imzaladıklarını dile getirdi.
'DAHA İLERİ BİR KONUMA TAŞINIRIZ'
Ayık, şöyle dedi: "2018 yılı Mayıs ayında Antalya'da yaklaşık 60 ülkenin katılacağı, turizmin konuşulacağı bir forum gerçekleştirmek istiyorlar. Ardından da turizm birliği kurup, Antalya'yı merkez yapmak istediklerini belirttiler." Antalya'nın turizmdeki alt yapısı ve konumu nedeniyle merkez olarak seçildiğini düşündüğünü belirten Ayık, "Avrasya bizim yakın coğrafyamız. Bu ülkelerin katılımıyla böyle bir oluşumun harekete geçirilmesi Antalya'yı şu anki halinden ve konumundan çok daha farklı noktaya getirecektir" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TÜROFEDAntalyaOsman AyıkAvrasya Ekonomi Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'60 tur operatörü 8.8 milyon turist getirdi'
'60 tur operatörü 8.8 milyon turist getirdi'
Bavulunu alan Türkiye'ye koştu! 9 ayda 26 milyon turist geldi
Bavulunu alan Türkiye'ye koştu! 9 ayda 26 milyon turist geldi
Acentalara desteğin detayları belli oldu
Acentalara desteğin detayları belli oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim