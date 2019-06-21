Antalya Havalimanı'ndan rekor! Dünya ikincisi oldu

Dünyanın önde gelen havacılık otoritelerinden Airports Council International (ACI) Europe tarafından açıklanan sonuçlara göre, Antalya Havalimanı, 25 milyon ve üzeri yolcu ağırlayan havalimanlarının yer aldığı 1. Grup'ta, nisanda en çok büyüyen ikinci havalimanı oldu.

Nisan ayında büyüme gerçekleştiren 236 havalimanını değerlendiren ACI Europe, Antalya Havalimanı'nın söz konusu ayda yüzde 22.3 büyüme gerçekleştirdiğini ve 236 meydan arasından 2. sıraya yerleştiğini duyurdu.

Airporthaber'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı taşınma nedeniyle nisan ayı için değerlendirme dışı bırakıldı.