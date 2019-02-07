Antalya'dan 2019'a hızlı giriş

2019 yılının ocak ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,8 oranında artarak 142 bin olarak gerçekleşti. 2014 yılının ocak ayında 113 bin, 2015'in ocak ayında 117 bin, 2016 yılının ocak ayında 97 bin ve 2017 yılının ocak ayında 88 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan Antalya, geçtiğimiz yılın aynı ayında ise 92 bin turist almıştı. 2019 ocak ayına ilişkin bu rakam, Antalya'nın tarihinde en çok ziyaretçi aldığı ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen iki ülke ise 37 binle Rusya ve 29 binle Almanya oldu.