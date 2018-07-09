Antalya'daki ünlü otele iki turizm şirketi talip

TİTANİC otellerinin sahibi mehmet Aygün'ün uzun süredir otelle ilgilendiği belirtilen haberde, ikinci taliplinin ise Hong Kong’da bulunan Maya Holding’in sahibi Türk işadamı Mehmet Emin olduğunu ifade edildi. İddiaya göre Holding, borçları ödeyip mülke Telman İsmailov ile ortak olmak için teklif verdi.

TELMAN İSMAİLOV’UN BORÇLARINA KARŞILIK ORTAKLIK

Maya Holding’in CEO’su Sadrettin Akyıl, Telman İsmailov’un Halk Bank’a olan 115 milyon Euro, personel, tur şirketleri ve tedarikçilere de olan yaklaşık 20 milyon euro borcu bulunduğunu belirterek şunları söyledi.“Aldığınız bilgi doğru. Merkezi Hong Kong olan bir holdingiz. Halk Bankası ile görüşmelerimiz sürüyor. Salı günü yapacağımız görüşmede neticeye ulaşmayı düşünüyoruz. Bankaya olan 115 milyon euroyu 8 yılda 138 - 140 milyon civarında ödemeyi taahhüt ettik. 3 milyon euro personel ve tedarikçiye borç görünüyor. Sadece 7 milyon euro ise bir turizm acentesine borç var. Toplamda bu tür borç miktarı 20 milyon euroyu buluyor.”

ASANSÖR KARTLARI BİLE HACİZLİ

Sadrettin Aykıl, otelde 30 asansör bulunduğunu, tümünün asansör kartlarının hacizli olduğunu da söyledi.Havuz da çatlaklar oluştuğunu, 15 civarında odanın ise kullanılamaz halde olduğunu belirten Aykıl, ‘Bunların dışında peyzaj bölümleri elden geçirilecek. Geri kalan kısmı ile otelde sorun görülmüyor’ dedi.Halk Bank’ın, Telman İsmailov’a, 2018 yılının sonuna kadar borcunu ödemeyi taahhüt etmesi ve yapılandırması halinde otelin işletme hakkını yeniden kendisine vereceğine ilişkin bir sözü olduğunu kaydeden Sadrettin Aykıl, “Halk Bank bir vefa hakkını sahibine verecek. Böylece biz borçları 8 yılda ödeyerek Telman İsmailov ile ortak olacağız. Bunu bankaya taahhüt ettik” diye konuştu.

MAYA HOLDİNG

Merkezi Hon Kong’da bulunan Maya Holding’in İngiltere’de banka, maden işletmeciliği, enerji, turizm alanlarında işler yapıyor. Mehmet Emin’in sahibi olduğu holdingin CEO görevini ise Antalya’da turizm sektörünün de yakından tanıdığı Sadrettin Aykıl yapıyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 12:23