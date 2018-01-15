Antalya'daki gıda ve içecek fuarında şok! 'Alkollü içki' yasağı geldi

BU yıl 25. kez kapılarını açmaya hazırlanan 25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarına alkollü içki yasağı getirildiği belirtildi. Fuar kapsamında yapılacak içki sergilemeleri ve tadımı yasaklanırken, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak bir soru önergesiyle konuyu TBMM gündemine taşıdı.

''ANTALYA BİR KERE DAHA İÇKİ YASAKLARI İLE GÜNDEME GELDİ''

Antalya'nın bir kere daha alkollü içki yasakları ile gündeme taşındığını kaydeden Budak, “Açılışa bir hafta kala, ANFAŞ Yönetimi, Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı kapsamında alkollü içeceklerin sergilenmesine ve tadım yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirmiştir. Geçmiş yıllarda uygulanmayan yasağın, fuar hazırlıklarının tamamlandığı, yerli ve yabancı misafirler için ulaşım, konaklama gibi planlamaların gerçekleştirildiği bir süreçten sonra uygulanmaya konulması, alkollü içecek sektörü temsilcilerini zora sokmuş, ağır bir maddi kayıp ortaya çıkarmıştır. Turizm sektörüne yönelik uluslararası bir fuarda “alkollü içecek yasağı” getirilmesi, Türkiye’nin imajına bir darbe daha olacak, Türkiye için önemli olan Avrupa ve Rusya pazarını olumsuz etkileyecek, ciddi bir gelir kaybı yaşayan turizm sektörünü zora sokacaktır.'' diye konuştu.

BİR HAFTA KALA YASAK

25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda (Foodproduct 2018) alkollü içecek sergilenmesi ve tadımına getirilen yasağın gerekçesi konusunda bilgi isteyen Budak, “Bu karar kim tarafından alınmıştır? ANFAŞ Yönetim Kurulu’nda bu konuda bir görüşme yapılmış mıdır? Yoksa Antalya Valiliği’nin kararıyla mı böyle bir yasak getirilmiştir? Fuar hazırlıklarının başladığı Eylül 2017 döneminde, çağrı yapılan firmalara alkollü içecek yasağı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmamasının gerekçesi nedir? Son 3 ayda hangi koşullar değişmiştir ki, yasak kararı gündeme gelmiştir?” diye sordu. Budak, şöyle devam etti:

ZARARLAR TAZMİN EDİLECEK Mİ?



Fuar kapsamında alkollü içecek tanıtımı yapmak üzere kaç firma yer kiralamıştır? Bu firmaların kiralamalar için ödediği ya da ödeyeceği tutar ne kadardır? Söz konusu firmalar, fuar kapsamında ürünlerini nasıl tanıtacaktır? Firmalara, fuardan çekilme olanağı verilecek midir? Söz konusu firmaların fuar ile davet ettikleri yerli ve yabancı otel işletmecilerinin ulaşım ve konaklama giderleri için yaptıkları harcamalar tazmin edilecek midir?



Turizm sektörüne yönelik gıda ve içecek fuarında, alkollü içeceklerin sergilenmesinin ve tadılmasının yasaklanması sürecinde, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış mıdır? Alınmamış ise gerekçesi nedir?

TÜRKİYE İMAJINA DARBE

Turizmin başkenti Antalya’nın ve turizm bölgelerinin “alkollü içecek yasağı” tartışmaları ile gündeme taşınmasının, Türkiye’nin imajını nasıl etkilediğine ilişkin bir çalışma yapılacak mıdır? Hükümetiniz, alkollü içecek yasağını genişletme adımlarını sürdürecek midir? Bu tür yasaklar, turizmde yeni bir yapılanma için mi atılmaktadır? Türkiye’nin imajına darbe vuran adımlara son verilecek midir?”

