Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor

TÜRKİYE'NİN bazı bölgelerinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşandı. Hava sıcaklığının 30 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceyi gösterdiği kentte tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Bazı tatilciler, denize girip yüzmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde güneşlendi. Ekim ayının ortalarına yaklaşılırken, sahildeki yoğunluk, yaz aylarını aratmadı.
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