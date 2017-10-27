Antalya'da turizmciden kırmızı alarm! Yıldızlı tesisler kapanıyor...

AVRUPA turizm pazarında yaşanan kan kaybının durdurulamaması turizmcileri kara kara düşündürüyor. Turizmciden kırmızı alarm Yıldızlı tesisler kapanıyor...

Karamsar öngörüler nedeniyle Antalya’daki birçok turizm tesisinin Kasım-Aralık ayı itibariyle müşteri alımını durduracağı belirtilirken, sektör temsilcileri, süreçten istihdam rakamlarının da ciddi şekilde etkileneceğini vurguluyor.

‘SIKINTI BÜYÜK’

Kış sezonu ile ilgili ciddi endişelerin ortaya çıktığını kaydeden Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, “Tur operatörlerinden gelen son bilgiler iç açıcı değil. Kışı takviye eden golf, kongre turizmiyle ilgili de sıkıntılar var. Tabi ciro almayınca ya o bedeli cebinizden ödeyeceksiniz, ya da tesisi kapatacaksınız. Yükü taşıyamayan işletmeler de belli süreyle tesislerini kapatacak” diye konuştu.

‘KAPANAN OTEL ARTACAK’

Turizm tesislerinin maliyetleri düşürmek adına bir takım önlemler almaya başladığını vurgulayan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, “Golf turizmindeki kayıp 2015 yılana göre; yüzde 50 civarında. Alman pazarının durumu da ortada. Özellikle Belek’te kapanan tesis sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 aratacak gibi görünüyor. Sezonluk değil ama 1-2 aylık kapatma kararı alacak tesis sayısı da artacak” dedi.

‘KARAMSAR OLMAYALIM’

Kış döneminde yaşanacak sürecin Kasım ayı itibariyle netleşeceğine dikkat çeken Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, şöyle dedi: “Karamsar olmamak lazım. Elbette Avrupa turizm pazarında yaşanan gerilemenin bir takım etkileri olacaktır. Kış zor geçecek. Ancak şimdiden, ‘Şu kadar otel kapanacak. İstihdam düşecek’ demenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Süreci bekleyip göreceğiz.”

‘DAHA ÇOK AĞLARIZ’

Grup olarak kış döneminde 2 otel kapatacaklarını açıklayan Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Ziyaretçiyi zorlayıcı etkenler bulmadığımız sürece kış ayında sıkıntı yaşamaya devam ederiz. Bu durum sadece Alman turistle de alakalı değil. Kış 6-7 ay. Bu dönemin tamamı masaya yatırılmalı ve radikal çözümler üretilmeli. Biz turizmi deniz suyu sıcaklığı ile yaparsak daha çok ağlarız” dedi.

‘AVRUPASIZ TURİZM OLMAZ’

Kış dönemi ilişkin gelen ilk rakamların tedirgin edici olduğunu belirten Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, şöyle dedi: “Böyle giderse çoğu otelimiz kapanacaktır. En büyük yarayı da Side, Manavgat, Alanya alır. Avrupa ile iyi geçinip politik sorunların çözülmesi lazım. Avrupasız turizm olmayacağını bilmeliyiz. Avrupa olmazsa yaz turizmi de, kış turizmi de olmaz.”