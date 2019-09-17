Antalya'da turist sayısı 12 milyonu geçti

TURİZMDE bu yıl 16 milyon turist hedefleyen Antalya, adım adım hedefe ilerliyor. Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla 1 Ocak-16 Eylül döneminde 12 milyon 80 bin 308 turist geldi. Kente gelen yabancı turist sayısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 17'lik artış kaydedildi. En çok turist gelen ülkeler bakımından incelendiğinde ise Rusya ilk, Almanya ikinci sırada yer aldı. 1- 16 Eylül günleri arasında ise kente 1 milyon 200 bin 386 turist geldi. Eylül ayında gün bazında ise en fazla turist 85 bin 47 kişiyle 7 Eylül Cumartesi günü geldi.



VALİLİK GENELGE YAYIMLADI

Bu yıl turizmde rekor üstüne rekor kıran Antalya'da, valilik kente gelen turistlerin can ve mal güvenliğinin artırılması, turizm tesislerinin niteliklerinin iyileştirilmesi için genelge yayımladı. Valilik genelgesiyle, günlük, aylık ve yıllık bazda yaşanan ziyaretçi rekorlarının ardından turizm güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu imzasıyla yayımlanan genelgede, turizm sektöründe yaşanan kazaların minimize edilmesi ve turistlerin daha sağlıklı ve güvenli tatil yaparak ülkelerine dönebilmeleri için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği belirtildi.



HEDEF RİSKLERİ AZALTMAK

Turizm tesislerinde güvenliği konu alan genelgede turizm alanında gittikçe büyüyen bir potansiyele sahip olan ve dünyada en çok tercih edilen turizm kentleri arasında yer alan Antalya'nın bu alandaki ulusal ve uluslararası pazar payını arttırmak, turizm gelirlerindeki artışı sürekli kılmak ve belirlenen hedeflere kesintisiz ulaşabilmek için başta turizm tesisleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların önemli sorumlulukları olduğu hatırlatıldı.



HAVUZLARA SIKI DENETİM

İlgili genelgede özellikle konaklama tesislerinin yüzme havuzlarında gerçekleşen kazaların turistlerin sağlığını ve yaşamını tehdit etmesinin yanı sıra ülkemiz turizmine de zarar verdiği belirtildi. Genelgede, Antalya'ya gelen turistlerin güvenli rahat ve konforlu bir şekilde konaklayabilmesi, turizm tesislerinin niteliklerinin iyileştirilmesi, turistlerin can ve mal güvenliğinin korunması için alınması gereken önlemler yer alıyor. Gerekli önlemleri almayan işletmelere, yapılacak denetimlerde tespit edilen aksaklıklarla ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak. Genelgede, kaymakamlıklar tarafından Güvenlik Denetim Komisyonu oluşturulacağı ve denetimlerin komisyon tarafından gerçekleştireceği de belirtildi.