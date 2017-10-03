Antalya'da Rus pazarı toparlandı

ANTALYA'DA 2014 ve 2015 yıllarında 12 milyonu bulan turist sayısı, Rusya pazarının tamamen çekilmesi ve Avrupa pazarındaki azalmayla birlikte 2016'da 6.5 milyona geriledi. Rusya ve Türkiye ilişkilerinin 2016'nın Eylül ayından itibaren düzelmesiyle Rusya'dan yok denecek kadar az turistin geldiği kente hızlı bir geri dönüş başladı. Sektörün ciddi hazırlık yaptığı Rusya pazarı, 2017 yılında Antalya'ya rekorlarla dönmeye devam ediyor.

ANTALYA HAVALİMANI 8.5 MİLYONU AŞTI

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, bu yıl 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı 8 milyon 545 bin kişiye ulaştı. 2016'nın aynı döneminde 5 milyon 142 bin olan bu rakam, 2015'te 9 milyon 471 bin, 2014'te ise 10 milyon 46 bin kişi olmuştu.

EYLÜL REKORU: 2015'İ GEÇTİ

Antalya Havalimanı, bu yıl Eylül ayında toplam turist rakamında ise 2015 yılı eylül ayını 3 bin turist farkla geçmeyi başardı. Eylül ayında Antalya'ya 1 milyon 527 bin 523 turist gelirken, bu rakam 2016'da 934 bin, 2015'te ise 1 milyon 524 bin oldu. 2014 eylülünde 1 milyon 568 bin kişi gelmişti.

RUSLAR TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun açıkladığı verilere göre, bu yılın 9 aylık döneminde Rusya'dan gelen turist sayısı 3 milyon 376 bin kişiye ulaşarak, Antalya'nın turizm tarihindeki en iyi yılı ve Rusya'dan bugüne kadar en çok turistin geldiği 2014'ün toplamındaki Rus turist sayısını eylül ayı sonu itibariyle geride bıraktı. Bu yıl 9 aylık dönemde Rusya'dan Antalya'ya toplam 3 milyon 376 bin Rus turist gelirken, bu rakam 2014'ün 12 aylık toplamında 3 milyon 307 kişiydi. 2016'nın eylül sonu itibariyle 9 aylık dönemde ise sadece 150 bin civarında Rus turist gelmişti. Bu yılın eylül ayında Antalya'ya Rusya'dan gelen turist sayısı ise 716 bin.

EKİMİN İLK GÜNÜ İYİ BAŞLADI

Antalya ekim ayının ilk gününe de iyi başladı. 1 Ekim Pazar günü Antalya Havalimanı'na 52 bin 846 turist iniş yaptı. Bu rakamla Antalya, turizmin en iyi yılları 2014 ve 2015'in üstünde bir rakama ulaştı. 2014'te bu rakam 41 bin 819 kişi, 2015'te 41 bin 527, 2016'da da 43 bin 581 olmuştu.

GAZİPAŞA 600 BİNE ULAŞTI, TOPLAM 9.1 MİLYON

Antalya Havalimanı'nın yanı sıra, kentte hizmet veren ikinci havalimanı Gazipaşa-Alanya Havalimanı aracılığıyla gelen turist sayısı 600 bini aştı. Böylece Antalya'ya bu yılın 9 aylık döneminde havayoluyla gelen yabancı turist sayısı 9 milyon 100 bin civarında bir sayıya ulaştı. Vali Münir Karaloğlu ve turizm sektörünün 2017 yılı için hedef koyduğu 10 milyon turist rakamına ekim ayında ulaşılması öngörülüyor.

'AVRUPA'DAN VAZGEÇİLMEMELİ'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Rusya pazarında iyileşmenin bu yılın başından beri beklendiğini söyledi. Bu yılın ekim ayında da Rusya pazarındaki hareketlenmenin devam edeceğini kaydeden Duran, kasım ayında belirli bir duraklama olacağını, aralık ayının ortasından itibaren yeniden hareketlenme beklediklerini aktardı.

Avrupa pazarında ise Almanya'ya bakıldığında geçen seneye oranla yüzde 18'lik kayıp olduğunu aktaran Hakan Duran, “Düşüş olmasına rağmen henüz Almanya'dan Türkiye'ye merak devam ediyor. Yıllardan beri Türkiye'den hiç vazgeçmeyen aşağı yukarı 5 ile 7 milyon arasında Alman kitlesi var. Avrupa'da seçimler de bitti, bütün ülkeler tekrar ekonomiye dönmek durumunda. Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler, yatırımlar açısından birbirinden vazgeçecek ülkeler değil. Avrupa pazarında önümüzdeki sene 2015 yılı rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyorum. Avrupa'nın tam anlamıyla düzelmesine henüz birkaç yıl var. Avrupa'dan vazgeçmememiz gerekiyor. İkili ilişkiler her zaman sıcak tutulmalı" diye konuştu.