Antalya'da Perge Antik Kenti için turizm çalışması

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun fikriyle ilk defa Antalya Yüksek İstişare Konseyi'nde gündeme gelen ve kabul gören, Antalya turizminde bu yılın teması olarak belirlenen '2018 Perge Yılı' nedeniyle bu yıl her 3 turistten 1'inin Perge Antik Kenti'ni ziyareti hedefleniyor. Geçen yıl 6.4 milyon turistin geldiği kente, havalimanına 5, Belek ve Kundu turizm merkezlerine 10-15, şehir merkezine 20 dakika mesafedeki Perge Antik Kenti'ni sadece 64 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

TOPLAM 4 MİLYONU AŞMASI BEKLENİYOR

Perge'nin tema ilan edildiği bu yılın ilk 3 ayında ise 500 bini aşkın turist gelen kentte Perge'yi ziyaret eden kişi sayısının 13 bin 700 civarında olduğu belirtildi. 14 milyon turist hedeflenen 2018 sezonunda, ziyaret trafiğinin arttırılması, 4 milyonun üzerinde yabancı turistin antik kenti ziyaret etmesi bekleniyor.

AKTOB VE TÜRSAB ÖNCÜ

2018 Perge Yılı temasına öncülük eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) öncülüğünde bu yıl Perge'yi öne çıkartacak ve Antalya'ya tatile gelen hem yerli hem de yabancı turistlerin Perge Antik Kenti'ni ziyaretini teşvik edecek etkinliklerle ilgili tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege katıldı.

'DÜNYANIN EN ZENGİN TARİHİ ŞEHRİ'

2018 Perge Yılı Projesi'nin Antalya'da hep konuşulan, turizmi 12 aya yayma, turizm ve pazar çeşitliliği konularındaki ete kemiğe bürünmüş önemli bir proje olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "Dünyada Antalya kadar antik şehir ve tiyatro olan başka bir şehir ben bilmiyorum. Bilen varsa beri gelsin. Ama elimizdeki bu devasa değeri kullanamama konusunda da liderliğimiz var maalesef. Perge Belek, Kundu, Antalya merkez, havalimanına çok yakın ama ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçi sayılarına baktığımızda bir problem görüyoruz" dedi.

'HER ŞEYİYLE ZİYARETE HAZIR'

Perge'nin alt ve üst yapılarıyla döneminin en parlak şehri olduğunu anlatan Karaloğlu, "Çok uzun süredir bölgede kazılar yapılıyor. Son dönemde kazılar hızlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız orada restorasyon çalışmalarına da hız verdi. Perge kulelerinin restoresi devam ediyor. Stadyumunda inşaat başladı. Tiyatro uzun süredir ziyarete kapalıydı, geçen sene tekrar ziyarete açmıştık, proje çalışmalarımız devam ediyor ve biter bitmez restore çalışmalarımız olacak. Geçen yıl bakanlık tarafından karşılama merkezi nefis şekilde yapılmıştı. Orası her şeyiyle ziyarete hazır bir hale dönüştü" diye konuştu.

'GELEN TURİSTİN 3'TE 1'İ ZİYARET ETSİN'

Perge Yılı projesini üstlenen AKTOB ve TÜRSAB'a teşekkür eden Vali Karaloğlu, afiş, bilbord, video, sosyal medyasıyla her şeyin hazır olduğu ve şimdi sektörün buna sahip çıkması gerektiğini söyledi. Bu konuda özellikle seyahat acenteleri, tur operatörleri ve otellere işaret eden Karaloğlu, "Hedefimiz bu sene Antalya'ya gelen her turistin 3'te 1'i Perge'ye ziyaret etsin. Yıl sonunda bu hedefin sonucunu hep beraber göreceğiz. Bizim turizmde artık yeni şeyler söyleme zamanımız geldi geçiyor, eski alışkanlıklar ve ezberle 20-25 milyon rakamlarını göremeyiz" dedi.

'HER YIL BİR DEĞER ÖNE ÇIKACAK'

Dinlenmek için Antalya'ya gelen turisti farklı bir lezzet ve kültürel hafızayla ülkelerine döndürülmesi gerektiğini de söyleyen Vali Münir Karaloğlu, "Antalya bu konuda çok cömert bir şehir. Gastronomi, tarih, doğa, yaylalarımız, çok kadim Yörük kültürümüz var ve bunları değerlendirmemiz lazım. Dünyada seyahat trendleri de değişiyor, genç nesil gelip deniz kenarında 15 gün tatil yapmak istemiyor, farklı maceralar da arıyor. Bu noktada her yıl Antalya'nın farklı bir değerini öne çıkaracağız. Seneye belki Aspendos, Phaselis veya Side diyeceğiz" diye konuştu.

'FARKINA VARAMADIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR DEĞER'

Projenin Antalya için önemli bir farkındalık oluşturacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, "Perge bizim çok uzun senelerdir tam anlamıyla farkına varamadığımız önemli yerlerden biri. Ziyaretçi sayılarına baktığımızda da istediğimiz düzeyde ziyaretçi yakalayamadığımız tarihi alanımız. Fikir öncülüğünü valimizin yaptığı bu konuyu sektör de sahiplendi. Bu sene Perge yılı ilan edilerek Perge'ye ziyaretçi sayılarının artırılması hedeflendi. Her sene Antalya'nın farklı bir kültürel değerini öne çıkartarak önemli bir başarıya yakalayacağımıza eminim" dedi.

'KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURULDU'

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'da Perge Yılı 2018 projesiyle ilgili kurumsal bir kimlik oluşturulduğunu belirterek, bu konuda sunum yaptı. Bu çerçevede İngilizce ve Türkçe bir logo hazırlandığını kaydeden Yağcı, Perge sütunlarının üzerinden doğan güneşi andıran logoda kullanılan mavi rengin Akdeniz'i, sarının insanları sarmalayan güneşi, turuncunun portakalı, bej rengindeki sütunların ise tarihi zenginliği anlattığını söyledi.

'VISIT PERGE'

Perge'nin tanıtımı için havayolları, magazin, turizm ve benzeri dergilerde kullanılmak üzere iki görsel belirlendiğini belirten Yağcı, Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce anlatımlar oluşturulduğunu söyledi. Bu yıl her üç turistten birinin Perge'yi ziyaretinin hedeflendiğini anlatan AKTOB Başkanı, tüm afiş, bilbord ve reklamlarda kullanılacak mottonun ise 'Perge'yi Gördünüz mü?' sorusunun olacağını söyledi. Yağcı, sosyal medyada da 'Visit Antalya' etiketinin yanı sıra 'Visit Perge' etiketinin de kullanılacağını dile getirdi.

ÖĞRENCİLERİN TARİH DERSİ PERGE'DE

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise ATAV olarak 'Perge'de Dikili Bir Sütunun Olsun' kampanyasına öncülük ettiklerini, bu konuda sivil toplum örgütlerinin çok duyarlı olduğunu söyledi. Ege, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle de Antalya'daki okullarda öğrencilerin bir tarih dersini mutlaka Perge'de geçirebileceği bir projenin hazırlığı içinde olduklarını da sözlerine ekledi.