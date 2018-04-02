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Antalya'da 'Mart' rekoru

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2017'nin Mart ayında kente 165 bin turist geldiğini, bu yıl aynı dönemde rakamın 286 bine yükseldiğini açıkladı

Antalya'da 'Mart' rekoru

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2017'nin Mart ayında kente 165 bin turist geldiğini, bu yıl aynı dönemde rakamın 286 bine yükseldiğini açıkladı

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:03
Antalya'da 'Mart' rekoru
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GEÇEN yılın Mart ayına göre, yüzde 73'lük, yılın 3 ayında ise yüzde 47'lik artış olduğunu belirten Karaloğlu, 2018 için konulan '14 milyon turist' hedefi için umutlu konuştu. Rusya krizi nedeniyle 2016 yılında kötü günlerin geçirildiği, 2017'de hızlı geri dönüşle toparlanmanın yaşandığı turizmde, bugüne kadar 12 milyonun üzerinde turistin ağırlandığı 2014 ve 2015 yıllarının rekorunun egale edilmesi bekleniyor. Turizmde bu yıl dünyanın en değerli antik kentlerinden Perge Antik Kenti'ni tema olarak belirleyen ve 2018'i 'Perge Yılı' ilan eden Antalya Valisi Karaloğlu, mart ayı sonu itibarıyla kente gelen turist sayısını açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden rekor artışı duyuran Vali Karaloğlu, Antalya Valiliği'nce çekimi yaptırılan Kaleiçi, Aspendos, Patara Plajı, Yat Limanı gibi kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin fotoğraflarını da paylaştı. Vali Karaloğlu, paylaşımında, 2017 yılının Mart ayında Antalya'ya gelen turist sayısının 165 bin 740 kişiyken, bu yılın aynı döneminde sayının 286 bin 468'e yükseldiğini kaydetti. Karaloğlu, “Yüzde 73'lük bir artış var. İlk üç ay karşılaştırıldığında artış oranı yüzde 47. Antalya turizmi 2018'de koyduğumuz hedefleri aşacak gibi gözüküyor" dedi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak- 31 Mart günlerinde Antalya'ya gelen turist sayısı 491 bin 48 oldu. Gazipaşa Havalimanı ile birlikte 3 aylık dönemde hava yoluyla kente gelen turist sayısı 494 bin 485'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Münir KaraloğluAntalya ValisiTurist
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