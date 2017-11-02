Antalya'da havadan 9 milyon turist

ANTALYA Havalimanı Mülki İdare Amirliği, Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist rakamlarını 31 Ekim tarihi itibariyle açıkladı. Buna göre 2017'nin 10 aylık döneminde Antalya'ya gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 9 milyon 475 bin 581 oldu. Ekim ayında ise geçen yıl ekim ayına göre yüzde 24 artışla 982 bin 441 turist geldi. Antalya, yakaladığı bu istatistiklerle düşüş yaşadığı son 2 yılın adeta acısını çıkartıyor.

RUSLAR 4 MİLYONA KOŞUYOR

1 Ocak-31 Ekim 2017 tarihleri arasındaki yaklaşık 9.5 milyon turistin 3 milyon 663 bin 484'ünü Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 724 gibi rekor yükseliş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 444 bin 507 Rus turistin geldiği kente bu yıl gelen 3.6 milyon 663 bin Rus turist, toplam turist sayısının yüzde 63'ünü oluşturdu. Geçen yıl ekim ayında 183 bin olan Rus turist sayısı yüzde 96 artarak, 361 bin 251 kişiye yükseldi. Ekim ayı toplam turist rakamlarının ise yüzde 36.7'sini Rus turistler oluşturdu.

ALMANYA'DA DÜŞÜŞ YÜZDE 16

Önceki yıllarda Antalya'nın en çok turist ağırladığı ülkelerin başında gelen Almanya'dan gelen turist sayısı, kötü bir yıl olarak geride kalan 2016'nın da altında seyrediyor. Rusya'dan sonra Antalya'ya bu yıl en çok turist gönderen ikinci ülke olan Almanya'dan geçen yılın 10 aylık dönemine göre yüzde 16 düşüşle toplam 1 milyon 579 bin 840 turist geldi. Ekim ayında Almanya'dan gelen turist sayısı yüzde 17 geriledi. Geçen yıl ekimde 296 bin olan Alman turist 247 bine düştü. 10 aylık dönemde toplam turist sayısının yüzde 27'sini oluşturan Almanlar, ekim ayında ise yüzde 25'ini oluşturdu.

UKRAYNA'DA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Geçen yıldan itibaren büyük yükseliş gösteren Ukrayna pazarı bu yıl da yükselişini sürdürüyor. Rusya ile birlikte sektörü en çok sevindiren ikinci pazar konumundaki Ukrayna'dan 10 ayda yüzde 25 artışla 710 bin turist geldi. En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 12.2 payla üçüncü olan Ukrayna'dan ekim ayında ise geçen yıla göre yüzde 28 artışla 49 bin 961 turist geldi.

İNGİLİZLER DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Antalya'nın en çok turist ağırladığı dördüncü ülke İngiltere'den ise 10 aylık dönemde yüzde 7 artışla 350 bin turist gelirken, ekim ayında geçen yıla göre yüzde 27 artışla 45 bin turist geldi. İngilizler toplam turist sayısının yüzde 6'sını oluşturdu.

YÜKSELEN ÜLKELER

Yılın 10 ayında Antalya'ya, Kazakistan'dan yüzde 89 artışla 236 bin, Beyaz Rusya'dan yüzde 131 artışla 163 bin, Polonya'dan yüzde 64 artışla 161 bin, İsrail'den yüzde 2 artışla 160 bin, Romanya'dan yüzde 27 artışla 114 bin, İran'dan yüzde 16 artışla 100 bin, Litvanya'dan yüzde 32 artışla 87 bin turist geldi. Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 78 artışla 83 bin, Slovakya'dan yüzde 84 artışla 41 bin, Moldova'dan yüzde 46 artışla 67 bin, Fransa'dan yüzde 17 artışla 60 bin, Macaristan'dan yüzde 49 artışla 39 bin, KKTC'den yüzde 14 artışla 19 bin, İtalya'dan yüzde 1 artışla 10 bin 518 turist geldi.

DÜŞÜŞ GÖSTEREN ÜLKELER AVRUPA'DAN

Avrupa pazarında ise Almanya başta olmak üzere ciddi düşüşler gerçekleşti. Hollanda'dan yüzde 16 düşüşle 251 bin, Belçika'dan yüzde 5 düşüşle 130 bin, Danimarka'dan yüzde 11 düşüşle 117 bin, İsveç'ten yüzde 32 düşüşle 94 bin, İsviçre'den yüzde 8 düşüşle 70 bin turist geldi. Norveç'ten yüzde 40 düşüşle 49 bin, Avusturya'dan yüzde 39 düşüşle 47 bin, Finlandiya'dan yüzde 36 düşüşle 36 bin ve Slovenya'dan yüzde 3 düşüşle 5 bin turist geldi.