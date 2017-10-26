antalya da güneşi gören denize akın etti

TÜRKİYE'NİN bazı bölgelerini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, turizm kenti Antalya’da yerini iki günlük yağmurun ardından güneşli havaya bıraktı. Özellikle dün etkili olan fırtına Antalya’da deniz ulaşımını etkilemiş, tatilciler deniz keyfi yapamamıştı. Bugün ise hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı değerlendirmek isteyenlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu. Yazdan kalma günlerin yaşandığı sahildeki yoğunluk temmuz ayını aratmadı. 2 günlük aradan sonra, Akdeniz’in mavi sularına kulaç atan tatilciler renkli görüntüler oluşturdu. Kimi tatilciler sonbahar güneşinde bronzlaşırken, kimileri ise çocuklarıyla oynayıp, kahve keyfi yaptı.

Türkmenistan’dan eşiyle tatile gelen Osman Pahridin, "1 aylık tatile geldik ama iki gündür yağmur vardı. Bu sabah güneşi görünce denize geldik. Antalya çok güzel bir yer. Kış ayında bile bu güneşi görebiliyorsunuz" dedi.

Rus vatandaşı Gülnaz Nurulina, Antalya’nın çok güzel olduğunu, iki günlük yağmurun ardından yeniden yaz geldiğini söyledi.