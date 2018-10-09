Antalya charter uçuşta en yakın rakibini dörde katladı

EUROCONTROL'ÜN eylül ayı verilerini paylaşan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, eylül ayında charter uçuşlarda Antalya'nın şampiyon olduğunu, tarifeli uçuş sayısında ise İstanbul'un üçüncü surada yer aldığını belirtti.

Ocak'ın paylaştığı verilere göre, Türkiye’de eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 7.2, kalkan uçak sayısında yüzde 7.3, transit üst geçişlerde yüzde 10.9 artış görüldü. Genel artış oranı ise yüzde 4.9 oldu.

Eylül ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Frankfurt Havalimanı günlük ortalama 646.9 kalkışla ilk sırada yer alırken İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 572.1 kalkışla üçüncü sırada yer aldı.

Charter uçuşların eylül şampiyonu yine Antalya Havalimanı oldu. Antalya Havalimanı, charter uçuşlarda günlük ortalama 144.7 kalkışla ilk sırada yer aldı. Antalya Havalimanı, charter uçuşlarda eylül sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.7 artış kaydetti.