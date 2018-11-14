Antalya Büyükşehir Belediyesinden 68.7 milyon liralık ihale

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya-Konyaaltı’nda yapılacak Boğaçay projesi için ‘arsa satışı karşılığı’ ihaleye çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesinden 68.7 milyon liralık ihale
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RESMİ Gazete’de yayımlanan ilana göre, mülkiyeti Hazineye ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde bulunan 21523 Ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlar üzerine İdare tarafından onaylanacak arsa satışı karşılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı projesine uygun inşaat ve düzenleme yapılması ve ihalede oluşan satış bedelinin ödenmesi sonrasında da 2 ve 4 numaralı taşınmazların yükleniciye devredilmesi; 1 ve 3 numaralı parsellerin İdareye teslimi işi ihaleye çıkarıldı.

68 bin 723 bin lira muhammen bedel, 2 milyon 61 bin lira da geçici teminat tutarı belirlenen ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasında, 29 Kasım 2018’de saat 14.00’de yapılacak.

Kaynak: Turizm Güncel

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