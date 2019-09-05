'Antalya, 16 milyon turisti rahat görecek'

DÜNYADA en çok turistin ağırlandığı 3'üncü kent Antalya'da, turizm rekorları kırılmaya devam ediyor. 2019 yılında her ay bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yakalayan kent, yıl başında konulan 16 milyon turist hedefine ilerliyor. Geçen yıla göre yüzde 17 artış yakalayan turizm verilerini değerlendiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Rakamların bu şekilde seyredeceğini biliyorduk. Ağustos ayı geçen seneye göre yüzde 18, Antalya genel olarak ise yüzde 17 civarında artış yakaladı. Geçen seneki rakamlara ve bu yılki rakamlara tekrar bakacak olursak Antalya çok rahat bir şekilde hedefini gerçekleştirmiş şekilde sezonu kapatacak diyebiliriz" diye konuştu.



'ALMAN TURİST RAKAMLARI 2021'DE ANCAK DÜZELİR'

Rusya'dan gelen turistlerle ilgili rakamlardan oldukça memnun olduklarını belirten Başkan Ayık, Rusya'da en iyi rakamları 2014 yılında gördüklerini söyledi. Bu yıl sadece Rusya'dan 6 milyon ziyaretçi beklediklerini anlatan Ayık, "Almanya için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Almanya için 2018 yılından bu yana artış devam ediyor ama onlarda da en iyi rakamları 2015 yılında yakalamıştık. Hala 2015'in gerisindeyiz. 2020-2021 yılında ancak 2015 rakamlarını yakalayabiliriz" dedi.



YENİ PAZARLAR

Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İsviçre pazarlarında birtakım sıkıntılar yaşadıklarını da kaydeden Başkan Ayık, bu pazarlarda eskiden gördükleri rakamların gerisinde olduklarını söyledi. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Balkan ülkeleri olmak üzere 20'ye yakın ülkede yeni pazarlara girdiklerini ve artış yakaladıklarını aktaran Ayık, "Bir diğer önemli pazar daha var, İngiltere pazarı. Artık Avrupa Birliği üyesi olmadığı için orada da ciddi artışlar yapıyoruz. Bu bizim için sevindirici. Antalya yakın gelecekte 20 milyon rakamlarını telaffuz edebilir" diye konuştu.2019 yılının 8 ayında yüzde 17 civarı artış beklediklerini ve bunun gerçekleştiğini kaydeden Başkan Ayık, "Önümüzdeki aylarda bu temponun devam edeceğini düşünüyoruz. Ekim- kasım aylarında geçmiş yılların üstünde bir artış da yakalayabiliriz. Sezon sonunda 16 milyon rakamını yakalamış oluruz" dedi.