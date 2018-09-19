Anı Tur’da neler oluyor?

TURİZM sektörü bir süredir Anı Tur’u konuşuyor. Şirket, bir süredir müşterinin haberi olmadan iptal edilen turlar, ödenmeyen iptal bedelleri ve çok sayıda çalışanın işten çıkarılmasıyla gündemde.

10'ARLI GRUPLAR HALİNDE İŞTEN ÇIKARILDILAR

Anı Tur’un Kozyatağı’ndaki merkezinde görev yapan onlarca çalışanın işine son verildiği belirtiliyor. 10’arlı gruplar halinde işten çıkarıldığı belirtilen Anı Tur çalışanlarının büyük çoğunluğunun satış, misafir ilişkileri ve uçak bilet departmanlarında görev yapanlardan oluştuğu öğrenildi.

Operasyon departmanı çalışanları ise çıkış işlemlerinin yapıldığının kendilerine sözlü olarak beyan edildiğini ancak çıkış belgeleri verilmediği için şirkete gidip gelmek zorunda kaldıklarını ve şirket yetkilileri tarafından istifaya zorlandıklarını belirtti. İşçiler, gerekçe belirtilmeden işten çıkarıldıklarını, buna dair resmi belge istediklerini ancak herhangi bir belge alamadıklarını anlattı.

TÜRSAB ve BAKANLIK DEVREDE

Öte taraftan Anı Tur ile ilgili son dönemde gelen yoğun şikayetlerden dolayı, şirketin TÜRSAB tarafından denetlendiği (faaliyetlerine devam edip etmediğinin tespiti) şu anda benzer bir denetimin de bakanlık tarafından yapıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Anı Tur’un yöneticileri ise kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapmadı. TÜRSAB kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, Anı Tur'un merkezi ve büroları hala açık. Şirketin sahibi Veli Çilsal'ın, diğer acentelerin aksine ortadan kaybolmadığı, krizi aşmak için yol arayışında olduğu ifade ediliyor. Şirketin şu anda acentelere ürün sunmadığı, satışları da minimum düzeye indirdiği edinilen bilgiler arasında.

YOĞUN ŞİKAYETLER

Şikayet sitelerine Anı Tur ile ilgili çok sayıda şikayet yapılıyor. Şikayetler ise hizmet, tur kalitesi, otel, rehber vs’den öte, iptal edilen turlar ve bu turların iadelerinin yapılmaması. Sosyal medyada ve şikayet sitelerinde mesaj yazan vatandaşlar, kendilerine haber verilmeden turların iptal edildiğini, ancak iadelerin yapılmadığını belirtiyor. Bazı vatandaşlar ise, ilk aradıklarında iadelerin kısa süre içinde yapılacağının söylendiğini, ancak sonrasında telefonlara kimsenin çıkmadığını ifade ediyor.

ANI TUR ÇALIŞANLARINDAN BASIN AÇIKLAMASI

Anı Tur'da çalışıyorken işten çıkarılan personel ise Kozyatağı'nda bulunan şirket merkezi önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerekçe sunulmadan işten çıkarıldıklarını belirten çalışanlar, çalıştıkları bilgisayar vb çalışma araçlarının da şirketten tahliye edildiğini öne sürdü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Anı Tur emekçileri olarak 11 Eylül’de herhangi bir gerekçe sunulmadan işten çıkarıldık. Aynı günün gecesinde özel eşyalarımız çöpe atılmış olup, bilgisayar ve benzeri çalışma araçları da şirketten tahliye edildi.

Firma içerisinde bulunduğumuz süreçte birçok otelin ücreti ödenmediği için rezervasyon sahipleri otellere alınmadı. İptal edilen rezervasyonların geri ödemeleri uzun süredir bekletilmekte ve herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

12 Eylül’de hiçbir hakkımızı almadığımız halde firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmede tüm alacak taleplerimizin alındığına dair yazılı belge ve istifa dilekçesi istendi.

Bununla beraber, eş zamanlı olarak firmanın Antalya Bölge Müdürlüğü’nde de bütün çalışma araçları tahliye edilip, gerekçe sunulmadan çalışanların tamamı işten çıkarılmıştır.

Son olarak 11 Eylül’den bu yana bizlere insani değerlere ve hukuka uygun davranılmamıştır.

Buradan taleplerimizi iletiyoruz:

1. Ödenmeyen maaşlarımızın,

2. Primler, yemek ücretleri, mesai ücretlerimizin,

3. Kıdem ve ihbar tazminatlarımızın hemen karşılanmasını istiyoruz.Taleplerimiz karşılanana kadar İstanbul Kozyatağı’nda bulunan Anı Tur Genel Müdürlüğü önünde hakkımızı aramaya devam edeceğiz.

Bu doğrultuda kamuoyundan destek istiyoruz.

ANI TUR'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Anı Tur Türkiye’nin önde gelen tur operatörlerinden ve yüksek sayıda vatandaşı yurt içine ve yurt dışına tatile götürüyor. Şirketin ayrıca yüksek sayıda ileri tarihli rezervasyonunun, otellere ise önemli miktarlarda ödemelerinin olduğu tahmin ediliyor. Turizm kamuoyu ve vatandaşlar, Anı Tur’dan resmi bir açıklama bekliyor.