Anı Tur neden sıkıntıya düştü?

İÇ turizmde faaliyet gösteren seyahat acentelerinin bazı sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Yurtdışına tur düzenleyen seyahat acenteleri satış yaptığı tarihle o günkü döviz kurlarında farklılık yaşandığı için sıkıntıya düştü. Durumları iyi olan acenteler dövizi elinde tuttu. Ancak ödemesi olanlar elindeki dövizi TL’ye çevirerek ödemelerini yaptı. Şimdi ise, dövize ihtiyaç duyuyorlar.

Sektörde son dönemlerde sıkıntılarla gündeme gelen Anı Tur da bu durumu yaşadı. Bu firma özelinde hem TÜRSAB hem Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Tüketici mağduriyeti oluşmadan çözmeye çalışıyoruz. Bakanlığa ulaşan bazı dosyalar var.

Tüketici mağduriyetlerini önlemek yönünde hep birlikte çalışıyoruz. Anı Tur’un seyahat acenteleriyle yaşadıkları ticari ilişkilerdir. Uzun dönemde çözülebilir ancak müşteri mağduriyeti olmaması bizim için önemli” diye konuştu.