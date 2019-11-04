Anex: Turizmde hareket başladı 

ANEX Tour bünyesinde yaklaşık yedi yıldır BDT Ülkeleri ve Moldova Pazarlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Yasir Karaçor, açıklamasında bu yıl ilki düzenlenen Antalya Turizm Fuarı’na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir fuarın Antalya turizmi için önemli olduğunu belirten Yasir Karaçor, “Fuar katılımcıları açısından bakıldığında her şeyin gayet güzel bir şekilde planlandığını ve stant tasarımlarının oldukça güzel olduğunu” ifade etti.

2019’DA 1 MİLYON 800 BİNLİK PAX

Anex Tour olarak 2019 yılını yaklaşık 1 milyon 700 bin pax ile kapatmayı öngördüklerini açıklayan Karaçor, bu rakama Anex Tour bünyesinde bulunan Orex Travel’ın, Çekya, Slovakya, Macaristan, Polonya, Almanya, Sırbistan ve Moldova pazarlarını kapsayan incoming operasyonlarıyla Avrupa ülkelerinin de eklenmesiyle 1 milyon 800 binlik pax’a ulaşacağını belirtti.

‘BDT PAZARINDA ERKEN REZERVASYONA İLGİ ARTIYOR’

Önümüzdeki yıl için koltuk kapasitelerine ilişkin rakamları henüz netleştirmediklerini ifade eden Karaçor, “Gelecek yıl için aşağı yukarı 2019 yılı ile aynı seviyelerde koltuk kapasitesi ayırmayı planlıyoruz; belki bu rakamlar 2020 yılında bu yılın biraz daha üstünde olabilir ama bunu henüz netleştirmedik” dedi. 2020 yılı fiyatlarıyla bazı oteller için satışlara başladıklarını açıklayan Yasir Karaçor, “Yavaş yavaş satışlarda hareketlenme başladı ama daha tam verileri alabilmek için ocak ayını görmemiz gerekiyor. Ama her sene baktığımızda BDT pazarında erken rezervasyon oranının bir önceki seneye göre belli oranda arttığını görüyoruz. Bu da erken rezervasyona yatırım yapılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.