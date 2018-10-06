Anex Tour kontratları hangi para birimi ile yapacak?

ANEX Tour, Türkiye'deki partnerleri ile euro üzerinden kontrat yapacağını duyurdu. Anex Tour Rusya Genel Müdür Yardımcısı Yana Muromova, Turkiye’deki otelcilerin birçok pazarda euro ile çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

''Ancak Rus parterleri için hesaplamalarını bir kere daha eurodan Amerikan Dolarına dönüştürdüler. Çift döviz dönüşümü fiyata birkaç puan artı olarak yansımaktadır.

PAKET TUR FİYATLARINI DÜŞÜERECEK

ANEX Tour olarak bu yılın sonuna kadar Türkiye’deki otellerle yeni bir çalışma şemasına geçmek yönünde planlarımız var. Bu durumun Rusya pazarında tur paketlerinin fiyatlarını düşüreceğini öngörüyoruz.''

''AMACIMIZ EŞİT PİYASA KOŞULLARI OLUŞTURMAK''

Otelciler farklı pazarlarda farklı fiyatlarla kontrat yapıyor. Yeni uygulamamızla fiyatlar Avrupa'daki partnerlerimize daha cazip hale gelecek ve döviz kurundan etkilenmeler minimum düzeye inecek. Amacımız, kurdan kaynaklanan farkları bertaraf ederek eşit piyasa şartları oluşturmak.

Turizm sektörünün temel unsuru olan arz-talep dengesi, fiyat oluşumunda da önemli bir rol oynuyor ve talep yükseldikçe fiyat da yükseliyor. 2017 yılında yeniden başlayan charter uçuşları bu durumun en güzel örneğini göstermişti.''