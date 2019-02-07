Anex Tour, Kazakistan-Antalya uçuşları için anlaştı

Anex Tour ile AtlasGlobal, 2019 yaz sezonunda yapılacak Kazakistan-Antalya uçuşları için anlaştı.

Anex Tour, Kazakistan-Antalya uçuşları için anlaştı
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YILLARDIR Rusya,Kazakistan ve Ukrayna’dan Antalya’ya düzenlenen sezonluk uçuşlarda işbirliği yapan Anex tour ve AtlasGlobal 2019 için Kazakistan anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya çerçevesinde Kazakistan-Antalya arasında 345 ekonomiplus ve 25 business olmak üzere toplam 370 koltuklu  A330 uçaklarıyla haftada 10 uçuş planlandı. 27 Nisan’da başlayıp 15 Ekim’e kadar devam edecek olan uçuşlar; Astana- Antalya-Astana  haftada 5 uçuş, Almaty-Antalya-Almaty haftada 3 uçuş ve Karaganda-Antalya-Karaganda arasında haftada  2 uçuş olarak icra edilecek.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 09:00
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