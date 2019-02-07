Anex Tour, Kazakistan-Antalya uçuşları için anlaştı

YILLARDIR Rusya,Kazakistan ve Ukrayna’dan Antalya’ya düzenlenen sezonluk uçuşlarda işbirliği yapan Anex tour ve AtlasGlobal 2019 için Kazakistan anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya çerçevesinde Kazakistan-Antalya arasında 345 ekonomiplus ve 25 business olmak üzere toplam 370 koltuklu A330 uçaklarıyla haftada 10 uçuş planlandı. 27 Nisan’da başlayıp 15 Ekim’e kadar devam edecek olan uçuşlar; Astana- Antalya-Astana haftada 5 uçuş, Almaty-Antalya-Almaty haftada 3 uçuş ve Karaganda-Antalya-Karaganda arasında haftada 2 uçuş olarak icra edilecek.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 09:00