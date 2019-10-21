Anex Tour Intourmarket'e katılacak
Anex Tour, 12-14 Mart 2020’de Moskova’da düzenlenecek olan INTOURMARKET XV.Uluslararası Seyahat Fuarı’na katılacak.
TURİZM 21.10.2019, 14:16
ANEX Tour Genel Müdürü Vural Karasu; Türkiye, İspanya, Tayland v Dominik Cumhuriyeti'ndeki işletmelerinin Intourmarket'e katılacağını açıkladı. Karasu, fuarın hükümet tarafından desteklenmesinin verdikleri kararda etkili olduğunu belirtti. Dünyanın en hızlı büyüyen turizm pazarlarında Rusya'nın başkenti Moskova’nın merkezinde yer alan Expo Centre’de 28.000 m2 alanda, yapılacak olan Intourmarket'in 80 bin katılımcı hedeflediği belirtildi.
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