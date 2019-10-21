banner449

banner552

banner481

banner472

Anex Tour Intourmarket'e katılacak

Anex Tour, 12-14 Mart 2020’de Moskova’da düzenlenecek olan INTOURMARKET XV.Uluslararası Seyahat Fuarı’na katılacak.

TURİZM 21.10.2019, 14:16
Anex Tour Intourmarket'e katılacak
banner404

ANEX Tour Genel Müdürü Vural Karasu; Türkiye, İspanya, Tayland v Dominik Cumhuriyeti'ndeki işletmelerinin Intourmarket'e katılacağını açıkladı. Karasu, fuarın hükümet tarafından desteklenmesinin verdikleri kararda etkili olduğunu belirtti. Dünyanın en hızlı büyüyen turizm pazarlarında Rusya'nın başkenti Moskova’nın merkezinde yer alan Expo Centre’de 28.000 m2 alanda, yapılacak olan Intourmarket'in 80 bin katılımcı hedeflediği belirtildi.

#Anex Tour #Intourmarket #INTOURMARKET XV.Uluslararası Seyahat Fuarı
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
İmsak 05:44
Güneş 07:04
Öğle 12:47
İkindi 15:51
Akşam 18:20
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Galatasaray 8 13
6. Sivasspor 8 12
7. Konyaspor 7 12
8. Gaziantep FK 8 11
9. Antalyaspor 8 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Altay 8 15
4. Ümraniye 8 14
5. Keçiörengücü 8 14
6. Balıkesirspor 8 13
7. Fatih Karagümrük 7 12
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Osmanlıspor 7 7
14. Adanaspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 8 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Bournemouth 9 12
10. West Ham 9 12
11. Aston Villa 9 11
12. Wolverhampton 9 11
13. M. United 9 10
14. Everton 9 10
15. Sheffield United 8 9
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545