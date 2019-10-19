Anex Tour'dan Rusya pazarı için flaş hamle: Tur operatörünü satın aldı

THOMAS Cook tarafından geçen yıl satın alınan, ancak bağımsız bir yapıya sahip olması nedeniyle çalışmalarını sürdüren İntourist'e sürpriz bir alıcı çıktı. Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Neşet Koçkar'ın sahibi olduğu Anex Tour, ters köşe yaparak İntourist'e talip oldu ve satın aldı.

Çinli Focus'un da ilgilendiği, hatta satın alıyor denilen İntourist'i Neşet Koçkar tarafından satın alınması ile Anex Tour Rusya pazarındaki pazar payını artırdı.

Bilindiği üzere Tohomas Cook iflasını açıklamadan önce Neşet Koçkar, Thomas Cook'un hisselerinin yüzde 8'ini aldığı bildirilmişti. Ancak Koçkar'ın son anda bu alımdan vazgeçerek büyük bir zararın önüne geçtiği biliniyor.