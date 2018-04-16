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Anex Almanya’da büyüyor

Almanya'daki Türk tur operatörü boşluğunu Anex Tour dolduracak

Anex Almanya’da büyüyor

Almanya'daki Türk tur operatörü boşluğunu Anex Tour dolduracak

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:07
Anex Almanya’da büyüyor
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ALMANYA’DA 3 adet charter uçağı ile faaliyet gösteren Türk tur operatörü Anex Tour, 2018 sezonuna yönelik çalışmalarına devam ediyor. Almanya’nın önde gelen 150’ye yakın seyahat acente temsilcisini Belek’teki Selectum Luxury Resort Hotel’de ağırlayan Anex Tour, yaz sezonu için ümit verdi. Otellerin kendini tanıttığı çalıştayda Türkiye turizmi hakkında katılımcılara bilgi verildi. Anex Tour Avrupa Direktörü Uğur Ekener, organizasyonun Antalya ve Türkiye turizmi tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
'İYİ SEZONUN MÜJDESİ GELDİ'
Anex Tour Kontrat Müdürü Hüseyin Cihanoğlu, 100 bin Alman turistten fazlasını 2018 sezonunda Türkiye’ye getirmeyi planladıklarını belirterek, Almanya pazarı faaliyetlerinde 2’nci sezon olmasına rağmen ulaştıkları seviyenin büyük bir başarı olduğunu belirtti. Anex Tour Ürün Müdürü Şebnem İşcen ise çalıştaya gelen seyahat acente temsilcileriyle birebir ilgilendiklerini belirterek organizasyona olan ilginin iyi bir sezonun da habercisi olduğunu belirtti.
MİSAFİR KAYBINI ANEX KAPATACAK
Anex Tour, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarlarında Türkiye’ye en çok turist getiren operatör olarak halen birinciliğini korumakla birlikte Türkiye haricinde de dünyanın birçok destinasyonunda faaliyet gösteriyor. 2017 yılında Almanya pazarına da giren Anex Tour kendine ait charter uçakları ile bu pazarda hızlı bir büyüme hedefliyor. Almanya’da Türk tur operatörünün kalmamış olması sonucu yaşanan boşluğu ve misafir kaybını Anex Tour’un kısa zamanda doldurması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Tur OperatörüAnex Tour
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