ALTSO'dan Moskova çıkarması

18 Mart 2015 Çarşamba 07:55
MITT Moskova Fuarı’nda ALTAV ve ALTİD’le tanıtım faaliyetlerinde bulunacak olan ALTSO, bir de KOSGEB destekli iş gezisi düzenliyor. Geziye katılan ALTSO heyeti dün Alanya’dan ayrıldı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), 18-21 Mart 2015 tarihlerinde Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’yle (ALTİD) birlikte katılacağı MITT Moskova Fuarı’na KOSGEB destekli iş gezisi düzenliyor. Bu amaçla hazırlıklarını tamamlayan ALTSO heyeti, dün Alanya’dan ayrıldı. Heyette, ALTSO Başkan Mehmet Şahin, ALTSO Meclisi üyeleri ve gazeteciler yer aldı. Bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek dünyanın en büyük turizm fuarları arasında gösterilen MITT Moskova Fuarı’na, geçtiğimiz yıl 198 bölgeden 2 bin 56 firma katılımcı olarak iştirak etmiş, yüzde 74’ü profesyoneller olmak üzere 37 bin 436 kişi fuarı ziyaret etmişti.
'ALANYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TANITACAĞIZ'
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, fuarlar ve iş gezileri sayesinde ALTSO üyelerinin yurtdışında mesleki tecrübelerini ve bilgilerini geliştirerek pazarda yaşanan gelişmeleri görme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Başkan Şahin, iş gezilerinin Alanya’nın tanıtımı konusunda da büyük önem arz ettiğini söyledi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Çintaş, MITT Moskova Fuarı’nın önemine dikkati çekti. Çintaş, yaşanan Ruble krizinden sonra bölgede yapılacak tanıtımın öneminin daha da fazla arttığına işaret ederek, “Yaşanan krizi fırsata döndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. ALTAV ve ALTİD ile birlikte Alanya’yı en iyi biçimde tanıtacağız” dedi. Oda olarak yurtdışına gerçekleştirilen iş gezilerine devam edeceklerini de söyleyen Çintaş, “Üyelerimizden gelen talep ve ihtiyaçlara göre KOSGEB destekli fuarlara devam edeceğiz” dedi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 09:01