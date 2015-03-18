ALTSO'dan Moskova çıkarması

MITT Moskova Fuarı’nda ALTAV ve ALTİD’le tanıtım faaliyetlerinde bulunacak olan ALTSO, bir de KOSGEB destekli iş gezisi düzenliyor. Geziye katılan ALTSO heyeti dün Alanya’dan ayrıldı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), 18-21 Mart 2015 tarihlerinde Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’yle (ALTİD) birlikte katılacağı MITT Moskova Fuarı’na KOSGEB destekli iş gezisi düzenliyor. Bu amaçla hazırlıklarını tamamlayan ALTSO heyeti, dün Alanya’dan ayrıldı. Heyette, ALTSO Başkan Mehmet Şahin, ALTSO Meclisi üyeleri ve gazeteciler yer aldı. Bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek dünyanın en büyük turizm fuarları arasında gösterilen MITT Moskova Fuarı’na, geçtiğimiz yıl 198 bölgeden 2 bin 56 firma katılımcı olarak iştirak etmiş, yüzde 74’ü profesyoneller olmak üzere 37 bin 436 kişi fuarı ziyaret etmişti.



'ALANYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TANITACAĞIZ'

