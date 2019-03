ALTSO Başkanı Şahin: Berlin'in yıldızı Alanyamız

DÜNYANIN en önemli turizm fuarı olarak kabul edilen ITB Berlin'de Türkiye ve Alanya'ya müthiş ilgi sürüyor. Türkiye ve Alanya'da 2019 turizm sezonu fotoğrafının çekildiği dev fuara Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Dim, ITB'nin nabzını tuttu ve Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) için röportajlar yaptı. ITB'de Dim'in sorularını yanıtlayan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "ITB'de görüştüğümüz turizmcilerimiz, otelcilerimiz Alanya'ya olan ilgiden gayet memnunlar. Bu yıl Alman pazarının çok daha iyi olacağı kanısındalar. Burası çok önemli bir lokasyon Alanya turizmi için. ITB Berlin Turizm Fuarı'na uzun yıllardır geliyoruz. Bu fuarda da stant açan turizmcilerimizle birlikte olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Ayrıca Alanya standımızda misafirlerimizle ilgileniyoruz. ITB Berlin'in yıldızı Alanyamız. İnşallah bu yıl turizm çok daha iyi olacak. Alanyamıza yoğun olarak turist getiren tur operatörleri Odeon ve Anex yetkililerini ziyaret ettik, teşekkür plaketlerimizi takdim ettik. Onlar da bu yıl hem Rusya, hem de Avrupa pazarının çok iyi olacağını belirttiler. Turizm Bakanımıza da güveniyoruz. Alanyalı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, aynı zamanda Turizm Bakanı gibi çalışıyor. Bakanımız da turizmle birebir ilgileniyor. Hem bakanımız, hem bizler, hem de turizmcilerimiz turizmde profili yükseltmeye çalışıyoruz. Ortak paydamız Alanya, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'ALANYA'DAN KATILIM ÇOK DÜŞÜK'

Dim, ITB Berlin Turizm Fuarı'na her yıl ortalama 20-25 Alanya oteli ve otel grubunun katıldığını ancak bu yıl katılımın sadece 7 otelle çok düşük kaldığını belirterek, Şahin'e "Alanya'nın müstakil standı olurdu, o da yok bu sene. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Şahin "Evet, Alanya'nın büyük bir standı yok ama seneye ALTAV'la birlikte yaparız. Turizm Bakanlığı'nın bütçede kısıtlamaya gittiğini söylediler. Ben, geçen yıl ITB'de olup, bu yıl olmayan otellerimizin bu pazarla birebir görüşmeler yaptıklarını ve sezona ilişkin gerekli bağlantılarını tamamladıklarını düşünüyorum" dedi.

SİLİ: ARTIŞ ORTALAMA YÜZDE 30

Dim'in sorularını yanıtlayan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise "Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığımız yeni bir düzenleme yaptı. Fuar sayılarını azalttı, ITB gibi büyük fuarlarda daha efektif yer almak adına yeni bir kurgulamaya gitti. Bu kapsamda biz de Alanya olarak bu fuarda yerimizi aldık. 2018 yılı itibariyle zaten bir yükselme söz konusuydu. Hatta Antalya olarak 2018 rekor yılımızdı. Antalya ve Alanya-Gazipaşa (GZP) havalimanlarına inen yabancı yolcu sayısında 13,5 milyona ulaştık. Bu sene de görünen o ki Orta Avrupa ve Batı Avrupa pazarlarında ortalama yüzde 30 oranında artış söz konusu olacak. Örneklendirmek gerekirse, 2017’de Almanya’dan Antalya ve GZP’ye gelen yolcu sayısı 1 milyon 600 bindi. Bu rakam 2015 senesinde 3 milyon 500 bin civarındaydı. 1 milyon 600 binden geçen sene yüzde 30 artışla 2 milyon 300 bin rakamına ulaştı. Bu şu anlama geliyor, biz geçmiş yıllarda Almanya ve Batı Avrupa pazarındaki artışımızı elde edeceğiz. Diğer yandan tüm bu eksilere rağmen biz Antalya ve Alanya’da 13,5 milyon gibi bir rakamla rekor kırdık ki, bu da hükümetin, sivil toplum örgütlerinin ve turizmcilerin yapmış olduğu çabalar sonunda, kaynak pazarın çeşitlendirilmesi noktasında bir başarıyı elde ettiğimizi gösteriyor. Klasik kaynak pazarlarımızdaki eksilere rağmen biz rekor elde edebiliyorsak bu hepimizin başarısı. Batı Avrupa pazarında artışlar var. Gerçi Rusya'da fuar önümüzdeki hafta başlıyor ama şu ana kadar aldığımız bilgiler doğrultusunda herhangi bir eksilme olmayacak. Bu da 2019’da sayısal anlamda 2018’in de üzerine çıkacağımız anlamına geliyor. Kritik nokta, gelir anlamında da aynı başarıyı elde etmemiz. Tabi geçmiş dönemlere nazaran, 2015’in ortalarından itibaren, 2016-2017’de fiyatlarımızda krizle birlikte ciddi düşüşler olmuştu. Ama geçen sene tekrar toparlanmaya başladı. Bu sene toparlanmaya devam edecek, sanıyorum 2020-21 itibariyle de biz doğru rakamlarımızı oluşturmuş olacağız. Bu sene stant anlamında bir azalma var. Kültür ve Turizm Bakanlığı stant ücretlerini arttırdı. Benim gördüğüm kadarıyla Alanya’dan yaklaşık 100 kişi katılım gösterdi. Fuarda stant alma anlamında çok istekli olamadılar. Bu da belki bakanlığın bu konuyu bir kez daha değerlendirmesini gerektiriyor olabilir. Veya bizim bölge olarak yeni bir açılım gerçekleştirmemizi gerektirebilir. Bu nedir? Tur operatörlerinin yaptığı gibi otelciler olarak daha büyük bir alan alarak, daha efektif bir tanıtıma gidebiliriz. ITB’de 3 sene Alanya olarak stant açtık. Önceki yıllarda stant bedellerinin yüzde 45’ini bakanlık karşılıyordu. Bu sene bakanlığın desteğinden tam emin olamadığımız için böyle bir yol izledik. Önümüzdeki sene için otelcilerle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde daha büyük bir stant açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

'2019'DA YÜZÜMÜZ GÜLECEK'

Lonicera Otel Halkla İlişkiler Müdürü Yeşim Ozan "Bu sene Alanya turizmi için ümitliyiz. Çok güzel gidiyor. Görüşmeler yaptık, katılım da gayet güzel. Bu sene Avrupa pazarından daha fazla rezervasyon aldık, çok mutlu ediyor bu durum bizi. Alanya yeryüzü cenneti. İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi. Lonicera Otel Ön Büro Müdürü Mustafa Ergün ise "2019 turizm sezonu kesinlikle beklentilerimizin üstünde geçecek. Gelişmelerden son derece memnunuz. Hem Alanyalı otelciler, hem de esnaflar olarak yüzümüzün güleceği bir yıl geçireceğiz" dedi.

ITB'YE KATILAN ALANYA OTELLERİ

Lonicera, Safir, Azura, Kirman, ASKA, Dizelya ve Adenya.

DİM’DEN DİJİTAL PLATFORM VURGUSU

Dim, ITB’ye ilişkin değerlendirmelerini Dim TV ekranlarından canlı olarak aktardı. Alper Kutay ile Ana Haber'e canlı telefon bağlantısı ile katılan Dim “Bu sene fuarın verimli geçtiğini söylemek için çok iyimser olmak lazım. Son yıllarda her daim söylediğimiz gibi dijital platformların kazandığı ivme turizm sektöründe de fuarları etkiledi. 1992 yılından bu yana ITB’ye geliyor ve gözlemliyorum. İlk katıldığım ITB ile şu an gördüğüm ITB arasında ciddi bir fark var. Önümüzdeki yıllarda fuarın ivme kaybı devam edecek. ITB fuarı geri plana düşecek. Çünkü dijital platformlar daha çok yer bulmaya başlayacak. Önceleri Alanya’nın burada büyük bir standı vardı. Görüyoruz ki ITB ve bakanlığın zamlarının ardından katılım sağlayan otelci sayısında da bir düşüş yaşanmış. Alanya’dan zannediyorum ki 100’e yakın turizmci buradaydı. Alanya açısından bakıldığında artışın yüzde 58’i bulacağı söyleniyor. Fakat buradan bakıldığında artışın yüzde 25 civarı olması bekleniyor. Belek bölgesine bakıldığında nisan ayının kazanıldığını görüyoruz. Ancak Alanya’da hala nisan ayını kazanamadık. Bizim amacımız Alanya’da nisan ayını da sezona dahil edebilmek. Ülkemizde asayiş sağlandığı, güven ve huzur olduğu müddetçe turizm ivme kazanmaya devam edecektir. Turizm bakanının 2023 hedefine bu şekilde ulaşılacaktır. Elbette ki bunun için daha çok çalışmamız lazım. Alanya’nın tanıtımında sosyal medyanın daha etkin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medyada ve akıllı telefonlarda daha çok yer almalıyız" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 12:51