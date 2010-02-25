altın anahtarlar sahiplerini buldu

ALANYA Belediyesince, ilçeye 100 binden fazla turist getiren 7 turizm acentesine kentin altın anahtarı verildi.

Belediyece, ilçeye turist getiren turizm acentelerini onurlandırmak amacıyla, acente yetkililerine kentin simgesi olan altın ve gümüş anahtar ile teşekkür belgesi sunuldu. Düzenlenen törende, ilçeye 100 binden fazla turist getiren acenteler altın, 50 binden fazla turist getiren acenteler gümüş, 50 binin altında turist getiren acenteler ise teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. Belediyesi Meclis Salonu'ndaki törene Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Gülçin Güner, acente temsilcileri ile oda başkanları katıldı.

Törenin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, yaklaşık 2 milyon turistin ilçeye gelmesinde önemli payı olan acenteleri onurlandırmak amacıyla Alanya'nın simgesi olan Kızılkule ile Selçuklu'nun çift başlı kartalının yer aldığı kent anahtarını verdiklerini bildirdi. Bu yıl da turist memnuniyetinin ön planda tutularak turizm hizmeti verileceğini ifade eden Sipahioğlu, şunları kaydetti:

"Turizmde şikayet oranının en az olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Biz de turistleri kendi kültürümüze göre, şehrimizin güzel yerlerinde ağırlayarak mutlu bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak zorundayız. Belki bu konuda bazı eksiklerimiz var. Esnafla ilişkilerde ya da yerel yönetimler olarak bizim de bazı eksiklerimiz olabiliyor ama biz sizlere ilçe adına manevi değeri kıymetli olduğuna inandığımız kentin anahtarını Alanya halkı adına takdim ediyoruz. Geçmiş yıllarda yaşadığımız turist ilgisinin bu yıl artmasını diliyoruz. Bu yıl turistin memnuniyetini en üst düzeyde sağlayıp, mutlu bir şekilde göndermek istiyoruz. Gazipaşa Havaalanı'nın da idari prosedürlerin tamamlanmasının ardından açılmasıyla sizlerin işini de kolaylaştırarak turistlerin yolculuğunu daha kısa ve keyifli hale getireceğine inanıyorum."

Kaymakam Hulusi Doğan da, Alanya'da son yıllarda yaşanan asayiş olaylarının azalmasıyla kentin daha güvenli hale geldiğini bildirdi. Turizm acentelerinin turist sayısındaki artışta etkili olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Eskiden gemiden gelen turistleri kılıç kalkan ekipleri ile karşılardık. Zamanında, en büyük turistik aktivitemiz buydu. Sizler yurt dışında Türkiye'yi, Alanya'yı tanıtıyorsunuz. Turistlerin kente gelmesini sağlayarak turizme katkınız çoktur. Turizm sektörüyle ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile istihdam olanağında sağlanan başarıda turizm acentelerinin payı çok fazladır. Turizm acenteleri, kamu yönetimi ile sivil toplum örgütleri arasında bağ oluşturarak turizmde yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde önemli rol sahibi. Alanya turizmine emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından 7 acenteye altın, 7 acenteye gümüş anahtar, 18 acenteye ise teşekkür belgesi verildi. Acentelere anahtarları ve teşekkür belgelerini, Doğan, Sipahioğlu ve ALTİD Başkanı Güner sundu.

Anahtar ve belge verilen acentelerin isimleri şöyle:

"Tez Tur, Odeon Tur, Tan-Tur Turizm Tuı, Öğer Tur, Pegas Turistik, Kayı Tur-Gti, Detur Time Servis, Diana Turizm, Thomas Cook, Iq Tur, Astral Turizm, Karavan Gemi Tur-Moshe Mano, Polar West, Mina Tur, Novum Turistik, Mastur Turizm, Aquasun Turizm, South Tur, Scanway Tur, Asistan Turistik, Corendon Tur, Exotic Turizm, HST Tur, Peninsula Turizm, Jet Turistik, Apollo 2000 Tur, Birce Tur, Sun Grup, Resital Tur, Ba Tur, Akış Denizcilik ve Pamfilya Tur."

Belediyenin, 2005'de başlattığı uygulama çerçevesinde acentelere toplam 14 altın anahtar verildiği bildirildi.

- Kübra DUMAN