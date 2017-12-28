ALTİD yönetimi bölge toplantılarına devam ediyor

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) yönetimi, bölge toplantılarına Keykubat, Oba, Tosmur, Kestel ve Mahmutlar bölgeleri otel işletmecileriyle devam etti. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp’in de katıldığı ve bölge sorunlarını dinlediği toplantıda ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, ‘Nova ALTİD Analiz Bölgesel Veri Programı'nın yaygınlaştırılmasıyla ilgili üyelere sunum yaptı. Sili, milliyet, cinsiyet, yaş grubu ve geceleme sayılarıyla Alanya’nın bölge bölge turist profili haritasının çıkarıldığını söyleyerek “Alanya turizmini ilgilendiren ve en önemli projelerden biri olduğunu düşündüğüm ‘Nova ALTİD Analiz Bölgesel Veri Programı’ndan elde ettiğimiz bilgilerle geleceğe dair nasıl hareket etmemiz gerektiğini bilimsel netlikle ve geniş projeksiyonla göreceğiz. Bu çalışmaya tüm otel işletmecilerini davet ediyorum. Alanya turizminin geleceği için bu konuya hassasiyet bekliyorum. Bundan sonraki yıllarda bilgiye sahip olmadan sürdürülebilir turizm yapmamız mümkün değil” dedi. Toplantıda ayrıca 2018’in ilk aylarında yoğunlaşılacak olan yurt dışı fuar çalışmaları ve tanıtım modelleri de konuşuldu.

VERİ PROGRAMI NASIL ÇALIŞIYOR?

Ön büro bilgisayarlarına otel işletmelerinin kendi bilgi işlem görevlileri tarafından kurulan ve güvenlik açığı yaratmayan ‘Nova ALTİD Analiz Bölgesel Veri Programı’ istenildiğinde otomatik olarak veya otel yönetimi tarafından verilecek komutla milliyet, cinsiyet, yaş grubu ve geceleme sayılarını belli bir merkezde topluyor. Dış denetçi ve bilgisayar uzmanlarından olumlu görüş alan bu programdan elde edilen veriler otel işletmecilerinin hangi pazarda daha verimli olabileceği veya hangi pazarlama stratejilerini geliştirebilecekleri konularında önemli ölçüde yol gösterecek. Otel işletmecileri uygulama için herhangi bir ücret ödemeyecek.

