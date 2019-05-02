ALTİD Başkanı Sili: 'Turizmi çeşitlendirmeliyiz'

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Siber Akademi Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen konferansta Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de konuşmacı olarak yer aldı. Sili, turizmin bölge ekonomisi için önemine değinerek, “Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri istihdam. Turizm sektörü bu soruna birebir etki eder. Turizmde sadece kendi işletmelerinde istihdam ettikleri personel açısından değil, turizm sektörü aynı zamanda 54 sektöre de iş verir” dedi.

Sili’nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Konu oldukça geniş; siber güvenlik ayrı bir konu, kişisel verilerin korunması da başlı başına bir konu. Bir taraftan da turizmi içine alınca geniş kapsamlı bir konu olmuş oluyor. Ben size kısaca bölgemiz turizmiyle alakalı ve Türkiye turizmiyle alakalı 2019’a ait bilgileri vermeye çalışacağım. Bir yandan da bu konuyla alakalı biz neyiz, ne durumdayız, konu bizi neden ilgilendiriyor, sorularını cevaplandırmaya çalışacağım. 2019 iyi başladı, özellikle Antalya bölgesi için ilk beş ayda yüzde 32 gibi bir artışımız var. Yani rakam vermek gerekirse; ilk 4 ay için 1 milyon 75 binden, 1 milyon 460 bin rakamına ulaşmış bulunmaktayız. Diğer bir sevindirici taraf, Avrupa pazarında yüzde 29 Almanya, yüzde 50 Polonya, yüzde 35 İngiltere, yüzde 48 civarında da Hollanda olmak üzere artış var. Bizim ana pazarlarımız başta Rusya ve Almanya. Tüm bu artış ve toplam gelenler içerisinde yüzde 50’lik payı bu iki ülke gerçekleştiriyor. Sonrasında diğer ülkeler sıralanıyor. Avrupa ülkelerinden gelen turist artışı şu anlamda önemli; 2016 senesinde ciddi bir kriz yaşadık. Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rus pazarı tamamen sıfırlandı. Toplamda 4 buçuk milyonu bulan sayı Türkiye genelinde 500 bine kadar düştü. 2015 senesinde Antalya’ya gelen misafir sayısı 12 milyon seviyesindeyken, 2016’da bu rakam 6,5 milyona gerilemişti. 2017’de bu rakam tekrar 9 milyonu yakaladı. 2018’de de tarihi rekorumuzu kırdık, 13,5 milyon rakamına yaklaştık. Burada önemli bir unsur var. Bizim ana pazarımız Orta Avrupa ve Rusya’yken, bunlar tekrar devreye girmiş olmakla beraber geçmiş dönemdeki güçlerinde olmamalarına rağmen biz 2018’deki başarıyı yakaladık. Hükümet ve sektörün yapmış olduğu işbirlikleri ile kaynak pazarlarımızı arttırdık. Sadece Orta Avrupa ve Rusya değil, Doğu Avrupa, Uzak Doğu, Hindistan gibi pazarları da devreye soktuk. Bu sene Orta ve Batı Avrupa’daki artışlar ve sadece Almanya rakamlarla örnek olarak verilirse; Almanya’dan 2015 senesinde 3 milyon 800 bin gelirken 2017’de 1 milyon 600 bin rakamına kadar gerilemişti. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri istihdam sorunudur ve turizm sektörü bu soruna birebir etki eder. Turizmde, sadece kendi işletmelerinde istihdam ettikleri personel açısından değil, turizm sektörü aynı zamanda 54 sektöre de iş verir ve yerinde ihracat olarak nitelendirdiğimiz yerli ikame ile hizmet üreten yani yüzde 85 yerli malzeme ile hizmet üreten bir sektördür. Bu anlamda değerlendirildiğinde turizm Türkiye’nin vazgeçilmezidir. Bizim şu anda deniz-kum-güneş ağırlıklı olarak yaptığımız turizmin ötesinde kültür, sanat, sağlık, spor, kongre turizminde de gelişmeler göstermemiz gerekiyor. Anadolu topraklarında Göbeklitepe örneğinde olduğu gibi sahip olduğumuz değerlerle bunu gerçekleştiremememiz için hiçbir sebep yok."