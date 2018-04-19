ALTİD Başkanı Sili'den önemli açıklama

Asiye ELİAÇIK

REZERVASYON akışının erken rezervasyon döneminin ardından beklendiği gibi bir seyre büründüğünü aktaran Sili, turist sayısının artmasının fiyatlara da yansıdığını söyledi. Sili, "Daha önce de belirttiğimiz gibi bu operasyon (ABD'nin Suriye'yi vurması) kısa süreli bir operasyondu. Bundan sonra umuyoruz ki o bölgede bu tarz operasyonlar ya da ciddi bir olumsuzluk yaşanmaz. Bizim satışlarımız da bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da olumlu seyretmeye devam eder" dedi.

'ENDİŞEYE GEREK YOK'

Satışların azalmasının sebebinin erken rezervasyon döneminin bitmesinden kaynaklandığını dile getiren Sili, "Mayıs ayının başından itibaren aksiyon olarak tabir ettiğimiz, fiyatları belirli oranlarda revize ederek yaptığımız satışlar devreye girecektir. Bu rakamlar da zaten erken rezervasyon indirimlerinin altında. Bunu belirleyen de otelin ihtiyacı, acentenin ya da tur operatörünün koltuk doldurması gibi teknik dokunuşlar. Çok ciddi fiyat düşüşleri söz konusu olmaz. Şu ana kadar gelen rezervasyonlar ve bundan sonraki talebe baktığımız zaman özellikle Antalya'da ve Türkiye'nin genelinde bu sene 2014-2015 rakamlarını yakalayacağımız, hatta geçeceğimiz konusunda öngörümüz devam ediyor. Bu anlamda herhangi bir endişeye gerek yok. Turizmciler olarak biz de zaten gerekli önlemleri almaya ve konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'RAKAMLAR NORMALE DÖNÜYOR'

Son üç yılda yaşanan olaylardan dolayı gelen turist sayılarının azalmasıyla birlikte satış fiyatlarının düşürüldüğünü söyleyen Sili, "Şu an geldiğimiz noktada, erken rezervasyonda yaşanan artış ve talebin olumlu seyretmesiyle birlikte satış indirim rakamlarımızı ortalamada yüzde 15 kadar geri çektik. Satış fiyatlarımız düzeliyor. Gerçek fiyatlarımıza yaklaşmış durumdayız. Ancak tamamen toparlanmak bir senede yapılacak bir şey değil. Çünkü fiyatları bir senede indirebilirsiniz ama tekrar toparlayabilmek için pazarı buna alıştırmak gerekir. Talebin tekrar düşmemesi açısından bu çok önemli. 2020 gibi tamamen toparlanmış olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.