Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!

ALTİD Başkanı Sili'den önemli açıklama

ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla turizmde yavaşlayan satışlar tekrar normale döndü. ALTİD Başkanı Burhan Sili, kısa süreli bir dalgalanma yaşandığını belirterek "Rezervasyonları etkileyen kalıcı bir sorun olmadı" dedi

ALTİD Başkanı Sili'den önemli açıklama

ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla turizmde yavaşlayan satışlar tekrar normale döndü. ALTİD Başkanı Burhan Sili, kısa süreli bir dalgalanma yaşandığını belirterek "Rezervasyonları etkileyen kalıcı bir sorun olmadı" dedi

19 Nisan 2018 Perşembe 22:29
ALTİD Başkanı Sili'den önemli açıklama
banner404

Asiye ELİAÇIK

REZERVASYON akışının erken rezervasyon döneminin ardından beklendiği gibi bir seyre büründüğünü aktaran Sili, turist sayısının artmasının fiyatlara da yansıdığını söyledi. Sili, "Daha önce de belirttiğimiz gibi bu operasyon (ABD'nin Suriye'yi vurması) kısa süreli bir operasyondu. Bundan sonra umuyoruz ki o bölgede bu tarz operasyonlar ya da ciddi bir olumsuzluk yaşanmaz. Bizim satışlarımız da bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da olumlu seyretmeye devam eder" dedi.
'ENDİŞEYE GEREK YOK'
Satışların azalmasının sebebinin erken rezervasyon döneminin bitmesinden kaynaklandığını dile getiren Sili, "Mayıs ayının başından itibaren aksiyon olarak tabir ettiğimiz, fiyatları belirli oranlarda revize ederek yaptığımız satışlar devreye girecektir. Bu rakamlar da zaten erken rezervasyon indirimlerinin altında. Bunu belirleyen de otelin ihtiyacı, acentenin ya da tur operatörünün koltuk doldurması gibi teknik dokunuşlar. Çok ciddi fiyat düşüşleri söz konusu olmaz. Şu ana kadar gelen rezervasyonlar ve bundan sonraki talebe baktığımız zaman özellikle Antalya'da ve Türkiye'nin genelinde bu sene 2014-2015 rakamlarını yakalayacağımız, hatta geçeceğimiz konusunda öngörümüz devam ediyor. Bu anlamda herhangi bir endişeye gerek yok. Turizmciler olarak biz de zaten gerekli önlemleri almaya ve konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. 
'RAKAMLAR NORMALE DÖNÜYOR'
Son üç yılda yaşanan olaylardan dolayı gelen turist sayılarının azalmasıyla birlikte satış fiyatlarının düşürüldüğünü söyleyen Sili, "Şu an geldiğimiz noktada, erken rezervasyonda yaşanan artış ve talebin olumlu seyretmesiyle birlikte satış indirim rakamlarımızı ortalamada yüzde 15 kadar geri çektik. Satış fiyatlarımız düzeliyor. Gerçek fiyatlarımıza yaklaşmış durumdayız. Ancak tamamen toparlanmak bir senede yapılacak bir şey değil. Çünkü fiyatları bir senede indirebilirsiniz ama tekrar toparlayabilmek için pazarı buna alıştırmak gerekir. Talebin tekrar düşmemesi açısından bu çok önemli. 2020 gibi tamamen toparlanmış olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ABDALTİD Başkanı Burhan Sili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da 1 numarayız
Rusya'da 1 numarayız
Hotelometer'de Alanya'dan otel yok
Hotelometer'de Alanya'dan otel yok
Alanya plajları canlandı
Alanya plajları canlandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim