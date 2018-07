ALTİD Başkanı Sili'den 'Alanya turizmi' açıklaması

ANTİK çağlardan korsanlara, derebeyliklerden Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. 300 bin nüfuslu ilçenin, Avrupa ve Rusya'dan gelen turistlerle günlük nüfusu yaz aylarında 500 bini aşıyor. 2017 yılında 3,5 milyon turistin geldiği ilçe, Türkiye'ye gelen her 10 turistten birini, Antalya bölgesine gelen her 3 tatilciden birini ağırlıyor. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, yaptığı açıklamada, Alanya'nın turizmde özel bir yeri olduğunu söyledi. Akdeniz çanağında doğudan güneye doğru turizme ilk başlayan bölgenin Alanya olduğunu belirten Sili, "Turizm ilçede 50-60'lı yıllarda başlamış. Bugün 125 bin turizm belgeli yatak kapasitesine sahip konumunda. Alanya, Antalya'nın yüzde 30, Türkiye'nin de yüzde 10'una tekabül eden bir kapasiteye sahip. 72 milletten 3,5 milyon turist ağırlıyoruz. İç pazarla bu 4 milyona ulaşıyor. Bizim de hedefimiz 2023 yılında kadar 5-5,5 milyon turiste ulaşmak" dedi.

SEZONDA 100 BİN İSTİHDAM

Turizmde var olanla yetinmeyerek daha iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatan Sili, deniz, kum, güneş dışında farklı branşları da hareketlendirmek istediklerini belirtti. Alanya'nın uygun iklim avantajını kış mevsiminde farklı etkinliklerle kullanmak istediklerini dile getiren Sili, "300 bin nüfusu ile kendi nüfusunun 11 katından fazla misafir ağırlıyor. Ağırladığımız turist sayısı bakımından da birçok ülkenin nüfusundan fazla insanı misafir ediyoruz. Bizim kapasiteden ziyade geliri de artırmamız gerekiyor. Bu anlamda turizmde çeşitliliği artırmamız lazım." değerlendirmesini yaptı. Alanya'nın ağırladığı misafirlerin yanı sıra istihdama da büyük destek verdiğini ifade eden Sili, turizm sezonunda 100 bin personelin istihdam edildiğini vurguladı. İlçede yaşayan yabancılara da değinen Sili, "Alanya'yı tercih eden çok sayıda yabancı var. Ev alarak yılın bir bölümünü ilçede geçiren bu insanlarımız, Türkiye ile ilgili tanıtımda büyük katkıları var." diye konuştu

‘TÜRKİYE GENELİNDE EN BÜYÜK DESTİNASYONLARDAN BİRİ’

Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise Alanya'nın turizmde büyük bir kapasiteye sahip olduğunu, rakamların da bunu gösterdiğini belirtti. 200 bin civarında belediye belgeli ve turizm bakanlığına bağlı yatağa sahip olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Yılda 3,5 milyon turist ağırlıyoruz. Gazipaşa Alanya Havalimanı’nın devreye girmesiyle bu rakam daha pozitif hale geldi. Şimdi Gazipaşa'ya yurt dışından çok daha fazla uçaklar geliyor. Alanya'mız turizm sektöründe Türkiye'ye gelen her 10 turistten birini alıyor. Antalya'ya gelen turistin de yüzde 30'unu ağırlıyor. Aynı zamanda yurt dışından ilçeye gelerek yaşayan yabancıların evleri var. Onlar yoğunlukla geliyor. Dolayısıyla Alanya turizmden faydalanıyor. Alanya'nın turizmden faydalanma oranı yüzde 80 civarında." Türkiye genelinde en büyük destinasyonlardan biri olan Alanya'ya yoğun bir şekille turist getirme çabasında olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okulların kapanmasıyla Alanya'mıza gelen turist sayısı artıyor. Bu artış, önümüzü daha iyi görmemize neden oluyor. Plajlarımız çok güzel. Okurcalar'dan Gazipaşa'ya kadar plajlarımız var. Fiyat politikamız onlara hitap ediyor. Bulgaristan bizden daha ucuzdu şimdi pahalı. Diğer ülkelerle rekabette daha aktif ve pozitif hale geldik. Diğer ülkelerden daha iyiyiz. Tur operatörlerin tercihi Türkiye oluyor."

‘ORTA YAŞ GRUBUNA YÖNELMEYE BAŞLADIK’

Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise Alanya'nın turizmde bilinen bir marka olduğunu belirtti. Turizmin Alanya'yla Akdeniz çanağına yayıldığını belirten Dahaoğlu, "Alanya, Avrupa'da çok biliniyor. Yıllardır geliyorlar. Bir marka haline geldi. Hedefimiz bugün ulaştığımız rakamları geçmek. Elbette yaşanan krizler oldu ama Alanya olarak bu sıkıntıları teğet geçtik. Özellikle bu sene beklentilerimiz çok fazla. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nın devre girmesiyle bilinirliğimiz arttı" diye konuştu. Dahaoğlu, 2018-2019 yıllarında 33 fuara katılmayı hedeflediklerini dile getirdi. Rusya'nın bu anlamda olmazsa olmazlardan biri olduğuna işaret eden Dahaoğlu, deniz, kum ve güneşin dışına çıkmaya başladıklarına vurgu yaptı. Dahaoğlu, "Orta yaş grubu, sağlık ve spora yönelmeye başladık. Triatlon, ultra maraton ve plaj voleybolu olmak üzere var olan sporlarda ise hareketliliği daha artırmak istiyoruz. Spor ve dağ yürüyüşüne insanlar artık ciddi pay ayırıyor ve biz de bundan bir pay almaya çalışıyoruz" dedi. Birçok ülke nüfusundan daha fazla turisti ilçelerinde ağırladıklarını sözlerine ekleyen Dahaoğlu, ilçede ciddi sayıda yabancı ülke vatandaşının da ev satın alarak yaşadığına vurgu yaptı. Dahaoğlu, ilçede yaşayan yabancıların Alanya ve Türkiye'nin gönüllü elçileri olduğunu, iç pazarı da unutmadıklarını belirterek, "İç pazar bizim için unutulmaz. Şöyle ki, iki yıl boyunca yaşanan sıkıntılarda Türk turisti bizi yalnız bırakmadı. 2018-2019 yılında kur artışını da bu anlamda yerli insanlara yansıtmadık. Kendilerini ilçemizde tatil yapmaya da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.