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ALTAV WTM'de nabız yoklayacak

ALTAV, Türkiye için 2018'in umut veren pazarlarından İngiltere'de ilk nabız yoklama noktası olan WTM'ye bu yıl da katılacak

ALTAV WTM'de nabız yoklayacak

ALTAV, Türkiye için 2018'in umut veren pazarlarından İngiltere'de ilk nabız yoklama noktası olan WTM'ye bu yıl da katılacak

31 Ekim 2017 Salı 22:29
ALTAV WTM'de nabız yoklayacak
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LONDRA'DA her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük ikinci turizm fuarı konumunda bulunan World Travel Market (WTM), bu yıl 39’uncu kez kapılarını ziyaretçilerine açacak. 6-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek WTM’ye Türkiye’den bu yıl daha çok katılım olması beklenirken, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) da fuara çıkarma yapacak. İngiliz turistleri Alanya'ya çekmek için uğraş verecek ALTAV'ı fuarda Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen temsil edecek. Birgen, fuarda Alanya ürünlerinin dağıtımının yanısıra sıcak temaslarda da bulunacak. Excel London fuar alanında gerçekleşecek ve üç gün sürecek fuara, bu yıl da 180’den fazla ülkenin katılımı öngörülüyor. Türkiye geçen yıl fuarda, toplam 783 metrekarelik bir alanda 30’u özel sektör, 25’i kamu kurumu ve sektörel birlik olmak üzere 55 kurum ve şirket ile temsil edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ALTAVİngiltereTürkiye
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