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ALTAV heyeti Hollanda'da

ALTAV yönetimi, 9-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek Vakantiebeurs Fuarı için Hollanda'ya gitti

ALTAV heyeti Hollanda'da

ALTAV yönetimi, 9-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek Vakantiebeurs Fuarı için Hollanda'ya gitti

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:11
ALTAV heyeti Hollanda'da
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ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yönetimi, Alanya'nın tanıtımı çalışmalarına devam ediyor. 9-14 Ocak tarihleri arasında Hollanda'nın Utrecht kentinde gerçekleşecek Vakantiebeurs Fuarı'na katılmak üzere Hollanda'ya giden ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen'e Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de eşlik ediyor. Burada gerçekleşecek 5 günlük fuarda Alanya'nın tanıtımı için çalışmalar yürütecek ekip, katılımcılara çanta, bileklik ve kolye gibi çeşitli tanıtım argümanları da hediye edecek. 
 

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ALTAVHollandaVakantiebeurs FuarıTÜROFEDALTİD
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