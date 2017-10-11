ALTAV'Dan Rusya'ya fuar çıkarması

YAZ turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte 2018 yılı hazırlıkları başladı. Fuar dönemini Hollanda'da gerçekleştirilen 50+ Beurs Utrecht Fuarı ile açan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yetkilileri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşecek iki fuara katılmak üzere Rusya'ya gitti. Alanya'nın 12-14 Ekim arasında gerçekleşecek iki fuardan INWETEX-CIS Travel Market'e Mehmet Dahaoğlu, MEDIPHARM - MEDIDENT adlı sağlık konulu fuara da Gürol Birgen katılacak. Fuarlarda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında yer alacak Alanya, çeşitli Alanya promosyon ürünleri dağıtarak dikkatleri Alanya'ya çekecek. Çeşitli ikramların da yapılacağı fuarda Rus basın mensuplarıyla diyalog kurulup tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Öte yandan ALTAV, Mart ayında Intour Market ve MITT Moskova fuarlarıyla birlikte Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) planlaması durumunda Moskova’da yapılacak olan Büyük Türkiye Festivali’ne de katılmayı hedefliyor.

'EN İYİSİNİN PEŞİNDEYİZ'

Bugün başlayacak fuarlardan INWETEX-CIS Travel Market'e katılacak olan Mehmet Dahaoğlu, "Zorlu bir süreç başlıyor bizler için. Alanya için çalışacağız, durmadan daha iyisini hedefleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda Rusya bizler için çok önemli bir yere sahip. 2017'de Rusya'dan sağladığımız doluluk oranları bizlere rahat bir nefes aldırdı. 2018'de hem dolulukları hem de karlılıkları artırmanın yollarını aramalıyız. Bu kapsamda çalışmalarımıza başlıyoruz. Pek çok ülkeden katılımcının yer alacağı bu fuarda Alanya'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ben bir yandan Gürol arkadaşımız bir yandan iki farklı fuarda Alanya için ter dökeceğiz. Alanya'yı ve Alanya'nın imkanlarını bir çok kişi biliyor, biz bilmeyenlere ulaşacağız" dedi.

'HER ALANDA TURİST ÇEKECEĞİZ'

Bugün başlayacak bir diğer fuar olan ve sağlık konusunun ele alınacağı MEDIPHARM - MEDIDENT Fuarı'na katılmak üzere Rusya'ya giden Gürol Birgen de, "Alanya'nın pek çok alanda yaygınlaşan ve ustalaştığı turizm kolları var. Sağlık da bunlardan bir tanesi. Yeni hastaneler ve gelişen tıp teknikleriyle dünya ile yarışan imkanlara sahibiz. Pek çok ülkeye oranla da çok uygun fiyatların sunulduğu bir ülke ve bölgeyiz. Bu avantajları kullanmak istiyoruz. Deniz, kum, güneş turizminin yanına sağlık turizmini de ekleyerek Alanya'ya bir güç daha katmak için uğraş vereceğiz" diye konuştu.