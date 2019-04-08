ALTAV'dan Azerbeycan'da Alanya tanıtımı

ALTAV, 18 yıldır düzenlenen Azerbaycan Turizm Fuarı’na (AITF), Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında katılım sağladı. Fuarda Alanya’yı ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan temsil etti.

ALANYA İKİNCİ SIRADA

Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’un Türk Büyükelçiliği’nde verdiği resepsiyonda Azerbaycan’da yapılan bir akademik çalışma katılımcılarla paylaşıldı. Akademisyen Aras Arhanlı’nın sunumunda Azerbaycanlıların birinci tercihinin İstanbul, ikinci tercihinin ise Alanya olduğu belirtildi.

TALEP ARTIŞI VAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakü Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi’nin organizasyonunda gerçekleştirilen fuarın ilk gününde Nurhan Özcan ile yapılan görüşmede, 2018 yılına göre talep artışı olduğu öğrenildi. Azerbaycan AITF Fuarı kapasite olarak küçük olsa da fuara talebin yüksek olduğu, özellikle Türkiye standına ilginin yoğun olduğu, 2018 yılına göre şehir, otel ve acenta temsilcilerinin yoğun katılım sağladığı bilgisi alındı.

10 BİN ZİYARETÇİ

AITF Müdürü Lala Guseymova fuarın ilk gününde ziyaretçi sayısının 3500 ile 4000 arası olduğunu belirtti. Guseymova fuarın 2500 m2 alanda yer aldığını bu sene ziyaretçi sayısını 10.000 üzerinde beklediklerini, ayrıca 20 ülkenin katılım sağladığı, acenta ve diğerleri ile katılımcı sayısının toplam 277 olduğunu belirtti.

ACENTALARLA GÖRÜŞMELER

Alanya standına acentalar, turizmciler ve halkın yoğun ilgisi fuarın ikinci gününde de devam etti. Turizmcilerin, seyahat acentalarının ve profesyonel firmaların bu yıl daha yoğun ilgi gösterdiği fuarda Nurhan Özcan, ihtisas sahibi firma, kurum ve acentalarla yüz yüze görüşmeler yaptı.

Summer Tour Bakü Müdürü Ayhan Allazli, 2018 yılında Azerbaycanlıların tatil önceliğinin İstanbul, Antalya, Bodrum, İzmir, Dalaman şeklinde olduğunu, özellikle Antalya’da Kemer ve Belek bölgeleri tercih edilirken Alanya’nın ailelerin ilk tercihleri arasında yer aldığını belirtildi. Allazli yaptığı açıklamada “Azerbaycan’da iki kez devalüasyon yaşandı. Azerbaycanlılar yazın mutlaka Türkiye’de tatil yapmak istiyor ve ilk tercihleri Antalya. Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla otellerde önemli fiyat artışı oldu. Bunun azami ölçüde geri çekilmesi turizmde seyahat edecek tatilciler için çok önemli. Bu fiyat artışları tatil yapacak olanları düşündürmektedir. Bizler operatör olarak uçak bileti ve otellerde aksiyon yapmaya çalışarak halka fiyat artışını hissettirmemeye çalışıyoruz. Herkesin seyahat etmesini önemsiyor ve otellerden destek bekliyoruz” dedi.

Buta Airways Direktörü Nazim Samadov, 2018 yılı ile ilgili açıklamasında “Gazipaşa Havalimanı’na kışın haftada bir uçak seferi yaptık. 106 kişilik uçakta %85 doluluk oranını yakaladık Buta Turizm’in İstanbul, Alanya, İzmir ve Ankara’ya uçuşu var. Yazın haftada iki uçak seferi yapıyoruz ve bu seferlerin de doluluk oranından çok memnunuz. Türkiye’den de Alanya bölgesinde yaşayanlar Azerbeycan’a uçuyorlar. Yaklaşık 3500 kişiyi Alanya’ya taşıdık. 2019 yılında bu sayının katlanarak çoğalacağını tahmin ediyoruz. Yaz ayında haftada iki gün uçuş gerçekleştirilecek. Yaz dönemine Haziran ayında geçiyoruz ve ikinci sefer Haziran’ın ilk haftasında konacaktır.

THY Bakü Genel Müdürü Seyfullah İlyas ise, “Azerbaycan’da Türkiye’ye ilgi her geçen sene artıyor. Özellikle yaz aylarında Antalya birinci sırada. Azerbaycan’dan Alanya Havaalanı’na direk uçuşumuz yok ama aktarmalı bir çözüm arayışı içindeyiz” dedi.

CANLI YAYINDA ALANYA TANITIMI

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Özcan, TRT Haber ve TRT Avaz’ın canlı yayınına katılarak Alanya hakkında bilgiler verdi ve tüm izleyenleri Alanya’ya davet etti. Azerbeycan’ın önemli basın kuruluşundan Lider TV’de fuarı değerlendiren Nurhan Özcan, Lider TV’de de Alanya hakkında bilgiler verdi.

BÜYÜKELÇİ’DEN YÜCEL’E TEŞEKKÜR

Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’un Türk Büyükelçiliği’nde verdiği resepsiyona katılan Nurhan Özcan, resepsiyonda Alanya’dan getirilen plaketleri Alanya Belediye Başkanı ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel adına Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi’ye takdim etti. Büyükelçi Erkan Özoral, Nurhan Özcan’dan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e başarılı çalışmalara öncülük etmesi dolasıyla tebrik ve teşekkürlerini iletilmesini istedi.

İŞ ADAMALARIYLA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Azerbeycan Türkiye İşadamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın’la da görüşme yapan Nurhan Özcan, Alanya ile Azarbaycan arasında ticari köprülerin kurulabilmesi için görüşmelerin devam edebileceğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 13:06