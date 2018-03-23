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ALTAV Başkan Yardımcısı Dahaoğlu: Ukrayna hedefi 1 milyon

ALTAV Başkan Yardımcısı Dahaoğlu "Ukrayna pazarından 2018 yılı itibariyle yüzde 25 artışla 900 bin ile 1 milyon arasında misafir bekliyoruz" diye konuştu

ALTAV Başkan Yardımcısı Dahaoğlu: Ukrayna hedefi 1 milyon

ALTAV Başkan Yardımcısı Dahaoğlu "Ukrayna pazarından 2018 yılı itibariyle yüzde 25 artışla 900 bin ile 1 milyon arasında misafir bekliyoruz" diye konuştu

23 Mart 2018 Cuma 20:29
ALTAV Başkan Yardımcısı Dahaoğlu: Ukrayna hedefi 1 milyon
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ALANYA'NIN yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarını yürüten Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Ukrayna'da 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Kiev Turizm Fuarı'na ilişkin Yeni Alanya'ya özel önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki fuarlara savaş dönemlerinde Türkiye dışında kimsenin gitmediğini, savaşın sona ermesinin ardından da Ukraynalı turistlerin Türkiye dışında bir yere gitmediğini ifade eden Dahaoğlu "Ukrayna Fuarı her fuar gibi çok önemli. Ancak özellikle bundan 5-6 sene önce bu fuarlara bizler giderken başka ülkelerden meslektaşlarımız bize, 'Orada savaş var. Niye gidiyorsunuz?' dediler. O sıkıntılı günlerde Ukrayna'nın yanında sadece biz vardık. Onlar da sonraki süreçte bir ahde vefa olsa gerek ki Türkiye'yi sahiplendi. Turizmde birçok ülkede kan kaybederken Ukrayna pazarında her zaman artış yaşandı. Bu yıl da yüzde 25'lik bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Geçen yıl 750 bin dolayında Ukraynalı turist Antalya'ya geldi, bu yıl rakam 900 binleri, belki de 1 milyonu bulacak" dedi.
'BU RAKAMLAR ÇAVUŞOĞLU'NUN ESERİ'
Ukrayna'da yakalanan başarıdaki en büyük payın Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu ifade eden Dahaoğlu, Bakan Çavuşoğlu'nu sadece Dışişleri Bakanı olarak değil aynı zamanda Turizm Bakanı gibi gördüklerini belirtti. Dahaoğlu, "Bakanımıza ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Ukrayna ile yapılan kimlikle giriş anlaşmasının ardından Ukrayna pazarında yakaladığımız sayı sürekli arttı. Türklerin de oraya gitmesinin önündeki engeller kalkmış oldu" diye konuştu.
'DAHA ÇOK DESTEK, DAHA ÇOK TANITIM'
Öte yandan ALTAV'ın başlattığı kampanyaya da değinen Dahaoğlu, geçtiğimiz aylarda başlatılan destek kampanyasına bugüne kadar 72 kurum ve kuruluştan destek sağlandığını söyledi. Dahaoğlu, kurum olarak daha çok desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, fuar çalışmalarında 50 bin Euro'ya kadar masraflarla karşılaştıklarını ve tek gelir kaynaklarının bağışçılar olduğunu söyledi. Dahaoğlu, "Ne kadar destek görebilirsek, fuarlara o kadar dolu gitme imkanı yakalarız. Bu anlamda daha çok desteğe ve destekçiye ihtiyacımız var. Tüm Alanya'dan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ALTAV Başkan Yardımcısı DahaoğluUkrayna
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