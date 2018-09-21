Almanya'da bir hava yolu şirketi iflası daha

ALMANYA'DA faaliyet gösteren charter hava yolu şirketi Small Planet Airlines2ın iflas ettiği açıklandı. Şirketin, yatırımcı arayışında olduğu ve bu süre içinde uçuşlara devem edeceği belirtildi.

BİR SÜREDİR SORUNLARLA BOĞUŞUYORDU

Litvanya merkezli Small Planet Airlines'ın Almanya'daki yan kuruluşu olan şirketin bir süredir, uçuş gecikmeleri ve iptaller gibi sorunlarla boğuştuğu ifade edildi.

YATIRIMCI ARIYOR

Şirketin genel müdürleri Andreas Wobig ve Oliver Pawel Almanya ve Hollada kalkışlı uçuşların kış boyunca devam edeceğini buna dair Alman Sivil Havacılık Otoritesi'nden onay aldıklarını açıkladı. İki müdür şimdi, şirket için yatırımcı arayışında.

FİLOSUNDA 9 UÇAK VAR

2015 yılında kurulan ve 2016 yılında uçuşlara başlayan Small Planet Airlines-Almanya'nın filosunda 9 uçak bulunuyor. Bu uçaklardan 6'sı kendine, 2'si Litvanya Hava Yolları'nın kardeş şirketine ait. Bir uçak da wet-lease olarak kiralanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 14:55