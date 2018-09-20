Almanya seyahat pazarında büyükler küçükleri yutacak

İŞ ve turizm dergisi fvw'nun Köln'de düzenlediği kongrede konuşan Markus Heller, Almaya seyahat pazarının ülkenin önde gelen üç tur operatöründen (TUI, Thomas Cook, Der Touristik) hızlı büyüdüğüne dikkat çekerek, klasik tur operatörlüğü pazarında kar marjları üzerindeki baskının arttığını ifade etti.

BÜYÜKLER KÜÇÜKLERİ SATIN ALACAK

Bunun nedeninin sektördeki online satışların artması olduğunu kaydeden Heller bu nedenle büyük klasik tur operatörlerinin piyasadaki küçük şirketleri satın alacağı yeni bir dönem yaşanacağına işret etti.

''Sonuçlar açık. Büyük tur operatörlerinin küçükleri satın aldığı stratejik yatırımlar göreceğiz'' diyen tecrübeli araştırmacı, ''Buna karşın gelecek yıllarda seyahat acentesi sektöründe büyük değişiklikler yaşanmayacak. Öte taraftan, seyahat acentelerinin satışları giderek daha büyük oranda tur operatörleri tarafından yönlendirilecek.'' dedi.

EN BÜYÜK DEĞİŞİM ONLINE'DA YAŞANACAK

Markus Heller'e göre Almanya seyahat pazarındaki en büyük değişim online alanda yaşanacak. Google'ın rezervasyon süreçlerinde giderek kendine daha fazla yer açtığını belirten Heller, ''Kayak ve Open Table gibi şirketleri satın alan Booking.com, kendi otel rezervasyon sistemiyle bunları birleştirerek bir 'seyahat ekosistemi' yaratabilir. Bu da Booking'i seyahat sektörünün Amazon'u yapar.'' şeklinde konuştu.