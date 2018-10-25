Almanya'dan Türkiye uyarısı: Tutuklanma riski arttı

ALMANYA Federal Dışişleri Ofisi, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen yurttaşlarını sosyal ağlarda Türk hükümetini eleştiren gönderiler yayınlamama konusunda uyararak ''Türkiye'de birkaç yıl tutuklu kalabilirsiniz'' dedi.

Die Welt'in yayınladığı haberde, Federal Ofis'in Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarını sosyal ağlar konusunda uyardığını yazdı. Haberde, ''Federal Ofis salı günü Türk hükümetini eleştiren içerikleri paylaşmanın veya beğenmenin, başkanlığa ihanet veya diğer suçlarla ilgili bireysel bir ceza davasına dönüşebileceği şeklinde seyahat tavsiyesini güncelledi.'' denildi.

Kamuoyuna açık olmayan yorumların da isimsiz ihbarcılar tarafından güvenlik güçlerine bildirildiği belirtilen uyarıda, cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası ile suçlananların birkaç yıl hapiste yatma riskiyle karşı karşıya olduğu ileri sürüldü.

Almanya'nın salı günü güncellediği Türkiye seyahat tavsiyesinde, Türkiye'de tutuklanma riskinin arttığı belirtiliyor.

KAYNAK: TURİZM GÜNCEL