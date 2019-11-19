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Almanya'dan Türkiye için VPN uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyelerini güncelleyerek vatandaşlarına "VPN ağları denetleniyor" uyarısında bulundu. Bakanlık ayrıca daha önce yaptığı seyahat ve saldırı uyarılarını da güncelleyerek yineledi.

TURİZM 19.11.2019, 07:55
Almanya'dan Türkiye için VPN uyarısı
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ALMAN Dışişleri Bakanlığı, her ülke hakkında seyahat ve güvenlik bilgilerinin bulunduğu internet sayfasının Türkiye bölümünü güncelledi. Son güncellemede Türkiye'ye seyahat edecek olan Alman vatandaşlarına Sanal Özel Ağ (VPN) uyarısı yapıldı. DW Türkçe'den Değer Akal'ın haberine göre, 'Ceza Hukuku' alt başlığı altındaki bölümde, Türkiye’de VPN ağlarınının kullanımının denetlendiğine dikkat çekildi, 'doğrulanmamış VPN ağı kullanımı cezalandırılabilir' uyarısında bulunuldu. Alman Dışişleri Bakanlığı ayrıca daha önce yaptığı uyarıları da güncelleyerek yineledi. Türkiye’de 'cumhurbaşkanına hakaret' ya da 'bir terör örgütüne üyelik veya terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından yargılananların, birçok yıl hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya bulunduğu hatırlatıldı, "Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda, son dönemde herhangi bir kişinin gözaltına alınmaması, benzer gerekçelerle bir cezai kovuşturma tehdidi bulunmadığı anlamına gelmemektedir" ifadelerine yer verildi. 'Alman temsilciliklerini bilgilendirin' Alman Dışişleri Bakanlığı ayrıca gözaltına alınan ya da yurtdışına çıkışı engellenen Alman vatandaşlarının içinde bulundukları durum hakkında Alman temsilciliklerini bilgilendirmelerini isteyerek şu ifadelere yer verdi: "İçeriğini anlamadığınız hiçbir belgeyi imzalamayın. Avukat desteği talep edin. Kimliğinizi hep yanınızda taşıyın. Güvenlik kontrollerinde işbirliğine açık davranış sergileyin." Vatandaşlarını Türkiye’nin Suriye ve Irak ile sınır bölgesine seyahat etmemeleri konusunda uyaran Almanya, “Diyarbakır, Cizre, Silopi, İdil, Yüksekova, Nusaybin, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Hakkari’ye gitmekten kaçınılması elzem” ifadelerine yer verdi. 'Büyük metropoller hedef alınabilir' Ayrıca “Türkiye genelinde saldırı tehlikesinin arttığı göz önünde bulundurulmalı” denilen son güncellemede, 'Terör' alt başlığı altında şu uyarı yapıldı: "Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonları da dikkate alındığında, terör gruplarının, özellikle büyük metropollerde, saldırı düzenleme çabalarını sürdürecek olmaları hiç bir şekilde dışlanamaz. Bu saldırılarda doğrudan yabancılar hedef alınabilir."

#Almanya #türkiye #VPN uyarısı #ALMANYA Dışişleri Bakanlığı #seyahat #Saldırı #seyahat tavsiyeleri
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