Almanya'dan kötü haber

HAZİRAN ayında Almanya'da Akdeniz çanağındaki tüm destinasyonlar ciddi rezervasyon kaybı yaşarken, Mısır rezervasyonları artmaya devam etti.

ANTALYA YÜZDE 11, AKDENİZ

ÇANAĞI YÜZDE 7 DARALDI

Alman iş ve turizm dergisi fvw'nun ülkenin önde gelen rezervasyon tedarik kanalı Traveltainment verilerinden yola çıkarak hazırladığı habere göre, haziran ayında Almanya'dan Antalya'ya dönük paket tur satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 oranında düşüş gösterdi. En çok paket tur satışı yapılan 10 destinasyondaki ortalama düşüş oranı ise yüzde 7 olarak açıklandı. Haziran ayında yapılan paket tur satışlarında en büyük düşüşü yüzde 28 ile Yunanistan'ın Kos adası yaşarken, İspanya'nın Las Palmas bölgesi yüzde 24, Fuerteventure satışları yüzde 16, Heraklion satışları ise yüzde 15 oranında geriledi.

TEK KAZANAN HURGHADA

Haziran ayında Tenerife satışları yüzde 12, Rodos satışları ise yüzde 11 oranında gerilerken, ayı artış kapatan tek destinasyon Mısır'ın Hurghada bölgesi oldu. Haziran ayında Hurghada'ya dönük paket tur satışlarının yüzde 39 oranında arttığı görüldü. Öte taraftan, haziran ayında hem acentelerde satılan ortalama paket tur fiyatları düştü hem de rezervasyon kanalları arasındaki fiyat makası daha da daraldı. Buna göre, mayıs ayında 858 Euro olan klasik acentelerdeki ortalama paket tur fiyatı 793 Euro’ya geriledi. Mayıs ayında 687 Euro olan online kanallardaki ortalama paket turların fiyatı ise 718 Euro’ya yükseldi.