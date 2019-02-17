Almanya'dan kötü haber

PAZAR araştırma şirketi GfK’nin 2 bin klasik ve online acente ile yaptığı araştırmaya göre Almanya’da yaz tatili satışları ocak ayında keskin bir şekilde düştü. Almanya’da ocak ayında yapılan kış satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 oranında düştü. Kümülatif satışlar ise geçen yılın yüzde 4 üzerinde.

HEM KLASİK, HEM ONLINE ACENTE SATIŞLARI DÜŞTÜ

En güçlü satışların gerçekleşmesi gereken ocak ayında Almanya’da yaz sezonuna dönük tatil satışları ise yüzde 9 oranında daraldı. Bu gerileme ile birlikte yaz dönemine dönük kümülatif satışlar geçen yılın yüzde 2 gerisine düştü. Ocak ayında temmuz ve ağustos ayına dönük satışlar ise sırasıyla yüzde 1 ve 3 oranında geriledi. Almanya’da klasik acente satışları kasım ve aralık aylarında da gerilerken, artışın dinamosu online satışlar olmuştu. Ocak ayında, Almanya genelinde online acente satışlarının da yüzde 1 oranında düştüğü görüldü.

İNGİLTERE PAZARI DA SON 3 HAFTADIR DÜŞÜŞTE

Öte taraftan son 3 haftadır İngiltere’de de tatil satışları düştü. GfK’nin verilerine göre, son 3 haftada yapılan yaz tatili rezervasyonları sırasıyla yüzde 8-10 ve 9 oranında düştü. Buna karşın, kümülatif satışlar hala geçen yılın yüzde 3 üzerinde.

Öte taraftan, geçtiğimiz hafta İngiltere’de yaz dönemine dönük tatil fiyatları indirimlere rağmen yüzde 3 oranında yükseldi. Kış satışları geçen hafta yüzde 2 düşerken, kümülatif satışlar geçen yılın yüzde 4 üzerinde.

