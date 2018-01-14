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Almanya'dan güzel haber: TUI ve Öger Türkiye kapasitesini arttırdı

Almanya'nın önde gelen tur operatörlerinden TUI ve Öger Tours, Türkiye kapasitesini arttırdı. 

Almanya'dan güzel haber: TUI ve Öger Türkiye kapasitesini arttırdı

Almanya'nın önde gelen tur operatörlerinden TUI ve Öger Tours, Türkiye kapasitesini arttırdı. 

14 Ocak 2018 Pazar 10:29
Almanya'dan güzel haber: TUI ve Öger Türkiye kapasitesini arttırdı
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İKİ yıl devam eden krizin ardından Almanya'da Türkiye talebinin yeniden yükselişe geçtiğine ilişkin işaretler artıyor. Dünyanın en büyük seyahat grubu TUI'nin Türkiye rezervasyonlarında yüzde 70 artış olduğu ve bu nedenle şirketin Türkiye koltuk kapasitesini 100 bin paks arttırdığı belirtldi.  TUI 2016 yılında Türkiye kapasitesini yarı yarıya düşürmüş ancak 2017'de talebin toparlanmaya başladığını açıklamıştı.

ROSATİ: TÜRKİYE REZERVASYONLARINDA ÇİFT HANELİ ARTIŞ VAR

Öte taraftan, Türkiye'nin Almanya'da yükselişe geçtiğine ilişkin haberler Thomas Cook'un Almanya ayağı Öger Tours tarafından da doğrulanıyor. Öger Tours Genel Müdüü Songül Göktaş Rosati, özellikle Antalya bölgesineki aile otellerinin iyi satış yaptığını açıkladı. Rosati, ''Geçen yıla kıyasla yüksek bir talep alıyoruz ve şu anda rezervasyonlarımızda çift haneli artış var.'' değerlendirmesinde bulundu.

''KAPASİTEMİZİ YÜZDE 20 ARTTIRDIK

2018 Türkiye kapasitesini yüzde 20 oranında arttırdıklarını ifade den Rosati, ''Bunlar arasında yeni başlatacağımız Berlin-Schönefeld çıkışlı ful charter uçuşlar ve Condor'un ek kapasite koyduğu Düsseldorf, Hanover, Köln, Münih ve Stuttgart gibi havalimanları da bulunuyor.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTuristTurizmÖger ToursTUI
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