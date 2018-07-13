Almanya'da Türk otellerine dönük rezervasyon isteğinde büyük düşüş

HOTELOMETER'İN yeni listesine göre, son iki haftada Türkiye'deki tatil otellerine dönük rezervasyon isteği yüzde 21 oranında geriledi. Türkiye otellerine dönük rezervasyon isteği, iki. hafta da yüzde 14 gerilemişti.
İSPANYA VE YUNANİSTAN DA DÜŞTÜ, TUNUS VE MISIR YÜKSELİYOR
Türkiye'nin dışında İspanya, İtalya, Yunanistan gibi destinasyonlardaki tatil otellerine dönük aramalar da gerilemeye devam etti. Buna göre, Yunanistan otelleri yüzde 1, İtalya otelleri yüzde 16 ve İspanya otelleri yüzde 8 gerilerken, son iki haftada rezervasyon isteğinde en büyük artışı yüzde 60'la Tunus otelleri yakaladı. Mısır'daki otellerin aldığı rezervasyon isteklerinde ise yüzde 32 artış kaydedildi.
SIRALAMA DEĞİŞTİ
Son iki haftada Almanya'da en çok aranan Türk otelleri listesi de büyük oranda değişti. Bir önceki listede ilk sırada yer alan Villa Side bu hafta ilk 9'un dışında kalırken, Side Crown Sunshine listeye direkt birinci sıradan giriş yaptı. Geçen haftanın ikincisi Sun Connect Sea World iki basamak düşerek 4. sıraya gerilerken, onun yerine 4. sorada bulunan Delphin Palace yerleşti.İşte son iki haftada Almanya'da en çok rezrvasyon isteği alan Türk otelleri:
GENEL SIRALAMA
|Sıra
|Otel
|Şehir
|Yıldız
|Kişi başı fiyat
|1
|Side Crown Sunshine
|Antalya
|4.5
|731
|2
|Delphin Palace
|Antalya
|5
|1.087
|3
|Adalya Artside
|Antalya
|4.5
|830
|4
|SunConnect Sea World
|Antalya
|5
|831
|5
|Delphin Imperial
|Antalya
|5
|1.463
|6
|Stone Palace Side
|Antalya
|4.5
|747
|7
|Royal Alhambra Palace
|Antalya
|5
|1.043
|8
|Delphin Diva
|Antalya
|4.5
|1.118
|9
|Roma Beach Resort
|Antalya
|5
|859
KLASİK ACENTE SIRALAMASI
|Sıra
|Otel
|Şehir
|Yıldız
|Kişi başı fiyat
|1
|Roma Beach Resort
|Antalya
|5
|926
|2
|Delphin Palace
|Antalya
|5
|1.221
|3
|Adalya Artside
|Antalya
|4.5
|906
|4
|Stone Palace Side
|Antalya
|4.5
|842
|5
|Delphin Diva
|Antalya
|4.5
|1.305
|6
|SunConnect Sea World
|Antalya
|5
|919
|7
|Side Breeze
|Antalya
|4.5
|764
|8
|Adalya Ocean
|Antalya
|5
|1.046
|9
|Amelia Beach Resort Hotel
|Antalya
|4.5
|933
ONLINE ACNTE SIRALAMASI
|Sıra
|Otel
|Şehir
|Yıldız
|Kişi başı fiyat
|1
|Side Crown Sunshine
|Antalya
|4.5
|704
|2
|Side Crown Charm Palace
|Antalya
|5
|697
|3
|Delphin Imperial
|Antalya
|5
|1.416
|4
|Royal Alhambra Palace
|Antalya
|5
|987
|5
|Side Serenis Hotel
|Antalya
|4.5
|706
|6
|SunConnect Sea World
|Antalya
|5
|779
|7
|Labranda Ephesus Princess
|Izmir
|4.5
|688
|8
|Royal Dragon
|Antalya
|5
|1.033
|9
|Adalya Artside
|Antalya
|4.5
|778