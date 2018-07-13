Almanya'da Türk otellerine dönük rezervasyon isteğinde büyük düşüş

HOTELOMETER'İN yeni listesine göre, son iki haftada Türkiye'deki tatil otellerine dönük rezervasyon isteği yüzde 21 oranında geriledi. Türkiye otellerine dönük rezervasyon isteği, iki. hafta da yüzde 14 gerilemişti.

İSPANYA VE YUNANİSTAN DA DÜŞTÜ, TUNUS VE MISIR YÜKSELİYOR

Türkiye'nin dışında İspanya, İtalya, Yunanistan gibi destinasyonlardaki tatil otellerine dönük aramalar da gerilemeye devam etti. Buna göre, Yunanistan otelleri yüzde 1, İtalya otelleri yüzde 16 ve İspanya otelleri yüzde 8 gerilerken, son iki haftada rezervasyon isteğinde en büyük artışı yüzde 60'la Tunus otelleri yakaladı. Mısır'daki otellerin aldığı rezervasyon isteklerinde ise yüzde 32 artış kaydedildi.

SIRALAMA DEĞİŞTİ

Son iki haftada Almanya'da en çok aranan Türk otelleri listesi de büyük oranda değişti. Bir önceki listede ilk sırada yer alan Villa Side bu hafta ilk 9'un dışında kalırken, Side Crown Sunshine listeye direkt birinci sıradan giriş yaptı. Geçen haftanın ikincisi Sun Connect Sea World iki basamak düşerek 4. sıraya gerilerken, onun yerine 4. sorada bulunan Delphin Palace yerleşti.İşte son iki haftada Almanya'da en çok rezrvasyon isteği alan Türk otelleri:

GENEL SIRALAMA

Sıra Otel Şehir Yıldız Kişi başı fiyat 1 Side Crown Sunshine Antalya 4.5 731 2 Delphin Palace Antalya 5 1.087 3 Adalya Artside Antalya 4.5 830 4 SunConnect Sea World Antalya 5 831 5 Delphin Imperial Antalya 5 1.463 6 Stone Palace Side Antalya 4.5 747 7 Royal Alhambra Palace Antalya 5 1.043 8 Delphin Diva Antalya 4.5 1.118 9 Roma Beach Resort Antalya 5 859

KLASİK ACENTE SIRALAMASI



Sıra Otel Şehir Yıldız Kişi başı fiyat 1 Roma Beach Resort Antalya 5 926 2 Delphin Palace Antalya 5 1.221 3 Adalya Artside Antalya 4.5 906 4 Stone Palace Side Antalya 4.5 842 5 Delphin Diva Antalya 4.5 1.305 6 SunConnect Sea World Antalya 5 919 7 Side Breeze Antalya 4.5 764 8 Adalya Ocean Antalya 5 1.046 9 Amelia Beach Resort Hotel Antalya 4.5 933

ONLINE ACNTE SIRALAMASI

