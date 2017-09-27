Almanların yeni gözdesi Mısır

YUNANİSTAN rezervasyonları ise karışık bir eğilim gösterdi. Traveltainment tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında Almanya'dan Mısır'ın ünlü turizm bölgelerinden Hurghada'ya dönük rezervasyonlar yüzde 74 oranında arttı. Hurghada'nın ağustos ayındaki başarası, temmuz ayındaki yüzde 65 ve mayıs-haziran aylarındaki yüzde 100'lük artışların arkasından geldi.

İSPANYA KAN KAYBETTİ

Ağustos ayında Mısır büyük başarı gösterirken, İspanya'nın Kanarya Adaları kan kaybetti. verilere göre, Fuerteventura rezervasyonları yüzde 5, Las Palmas rezervasyonları yüzde 12, Güney Tenerife rezervasyonları yüzde 16 ve Arrecife rezervasyonları yüzde 3 oranında düşüş kaydetti. Temmuz ayında yüzde 6 düşen Palma rezervasyonları, ağustosta da yüzde 9 daraldı.

YUNANİSTAN'DA KARIŞIK RAKAMLAR

Bir diğer Akdeniz destinasyonu Yunanistan'da ise ağustos ayında karmaşık bir tablo ortaya çıktı. Buna göre, Kos Adası rezervasyonları yüzde 52 yükselirken, Girit rezervasyonları yüzde 20, Rodos rezervasyonları yüzde 7 oranında geriledi. Rodos, haziran ve temmuz aylarında da sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 15'lik düşüşler yaşamıştı.

ANTALYA YÜZDE 14 DARALDI

Ağustos ayında Almanya'da kan kaybeden bir diğer destinasyon ise Antalya oldu. Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz iki ayda çift haneli olarak artan Almanya'dan Antalya'ya dönük rezervasyonlar ağustos ayında yüzde 14 düştü.