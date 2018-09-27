Almanların Türk otellerine dönük rezervasyon talebinde rekor artış

3-16 Eylül tarihleri arasındaki iki haftalık döneme ait klasik ve online acentelere yapılan otel rezervasyonu başvuruları esas alınarak oluşturulan listeye göre, Almanya'da son iki haftada Türkiye otellerine dönük rezervasyon talebi yüzde 76 oranında arttı.

Öte taraftan, Tunus ve Mısır otellerine dönük rezervasyon isteği sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 30 oranında artarken, İtalya ve İspanya talebi yüzde 2 oranında geriledi.

Son iki haftada Almanya'da, Yunanistan otellerine dönük rezervasyon isteği yüzde 4, Bulgaristan otellerine dönük rezervasyon isteği yüzde 20 ve Hırvatistan otellerine olan talep yüzde 14 oranında artış gösterdi.

Son iki haftada Almanya'da en çok rezervasyon isteği alan Türk otelleri ise şöyle:

GENEL SIRALAMA

Sıra Otel Şehir Yıldız Kişi başı fiyat 1 Delphin Imperial Antalya 5 1.053 2 Delphin BE Grand Antalya 5 968 3 Delphin Palace Antalya 5 919 4 Royal Dragon Antalya 5 878 5 SunConnect Sea World Antalya 5 671 6 Sea Planet Antalya 5 621 7 Royal Holiday Palace Antalya 5 934 8 Miracle Antalya 5 879 9 Club Asteria Belek Antalya 4.5 809 10 Fame Residence Lara Antalya 5 733

KLASİK ACENTE SIRALAMASI

Sıra Otel Şehir Yıldız Kişi başı fiyat 1 SunConnect Sea World Antalya 5 726 2 Delphin Imperial Antalya 5 1.295 3 Lyra Antalya 4.5 704 4 Delphin Palace Antalya 5 1.079 5 Royal Dragon Antalya 5 998 6 Kirman Belazur Antalya 5 874 7 Crystal Palace Luxury Antalya 5 944 8 Delphin BE Grand Antalya 5 1.174 9 Royal Alhambra Palace Antalya 5 968 10 Crystal Paraiso Verde Antalya 4.5 688

ONLINE ACENTE SIRALAMASI