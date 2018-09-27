Almanların Türk otellerine dönük rezervasyon talebinde rekor artış

TravoTrend tarafından klasik ve online acentelere yapılan rezervasyon isteklerinden yola çıkılarak hazırlanan ve son iki haftada destinasyonlara göre en çok tercih edilen otelleri sıralayan Hotelometer'in yeni listesi açıklandı

Almanların Türk otellerine dönük rezervasyon talebinde rekor artış
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3-16 Eylül tarihleri arasındaki iki haftalık döneme ait klasik ve online acentelere yapılan otel rezervasyonu başvuruları esas alınarak oluşturulan listeye göre, Almanya'da son iki haftada Türkiye otellerine dönük rezervasyon talebi yüzde 76 oranında arttı.

Öte taraftan, Tunus ve Mısır otellerine dönük rezervasyon isteği sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 30 oranında artarken, İtalya ve İspanya talebi yüzde 2 oranında geriledi.

Son iki haftada Almanya'da, Yunanistan otellerine dönük rezervasyon isteği yüzde 4, Bulgaristan otellerine dönük rezervasyon isteği yüzde 20 ve Hırvatistan otellerine olan talep yüzde 14 oranında artış gösterdi.

Son iki haftada Almanya'da en çok rezervasyon isteği alan Türk otelleri ise şöyle:

GENEL SIRALAMA

Sıra

Otel

Şehir

Yıldız

Kişi başı fiyat

1

Delphin Imperial

Antalya

5

1.053

2

Delphin BE Grand

Antalya

5

968

3

Delphin Palace

Antalya

5

919

4

Royal Dragon

Antalya

5

878

5

SunConnect Sea World

Antalya

5

671

6

Sea Planet

Antalya

5

621

7

Royal Holiday Palace

Antalya

5

934

8

Miracle

Antalya

5

879

9

Club Asteria Belek

Antalya

4.5

809

10

Fame Residence Lara

Antalya

5

733

KLASİK ACENTE SIRALAMASI

Sıra

Otel

Şehir

Yıldız

Kişi başı fiyat

1

SunConnect Sea World

Antalya

5

726

2

Delphin Imperial

Antalya

5

1.295

3

Lyra

Antalya

4.5

704

4

Delphin Palace

Antalya

5

1.079

5

Royal Dragon

Antalya

5

998

6

Kirman Belazur

Antalya

5

874

7

Crystal Palace Luxury

Antalya

5

944

8

Delphin BE Grand

Antalya

5

1.174

9

Royal Alhambra Palace

Antalya

5

968

10

Crystal Paraiso Verde

Antalya

4.5

688

ONLINE ACENTE SIRALAMASI

Sıra

Otel

Şehir

Yıldız

Kişi başı fiyat

1

Delphin Imperial

Antalya

5

996

2

Delphin BE Grand

Antalya

5

920

3

Royal Dragon

Antalya

5

843

4

Delphin Palace

Antalya

5

869

5

Sea Planet

Antalya

5

612

6

Royal Holiday Palace

Antalya

5

899

7

Miracle

Antalya

5

867

8

Side Alegria Hotel

Antalya

4

572

9

Fame Residence Lara

Antalya

5

711

10

Side Serenis Hotel

Antalya

4.5

557

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