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Almanlar Antalya'yı seviyor

Antalya'da geçen yıl toplam 85,1 milyon geceleme yapıldı. Bunların yüzde 90,6'sı konaklama tesislerinde, yüzde 8'i evlerde gerçekleşti

Almanlar Antalya'yı seviyor

Antalya'da geçen yıl toplam 85,1 milyon geceleme yapıldı. Bunların yüzde 90,6'sı konaklama tesislerinde, yüzde 8'i evlerde gerçekleşti

24 Mart 2015 Salı 16:53
Almanlar Antalya'yı seviyor
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ANTALYA'DA geçen yıl toplam 85,1 milyon geceleme yapıldı. Bunların yüzde 90,6'sı konaklama tesislerinde, yüzde 8'i evlerde gerçekleşti. Ortalama kalış süresi bakımından en uzun konaklamayı 9,5 gece ile Almanya'dan gelen turist yaptı. Bunu 8,7 geceleme ile Rusya, 8,4 geceleme ile Ukrayna ve İsviçre, 8,2 ile Belçika, Hollanda ve İngiltere takip etti.
Antalya’da yapılan gecelemelerin yüzde 31,7'si Almanya, yüzde 27,7'si de Rusya pazarından kaynaklandı. Geçen yıl tesislerde yapılan gecelemelerin yüzde 56'sı Avrupa'daki ülkelerden elde edildi.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 15:56
Anahtar Kelimeler:
AlmanAntalyaTuristAvrupaUkrayna Ve İsviçteKonaklama Tesisleri
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