Alman turizmciler de endişeleniyor

HACİM olarak Alman turizm endüstrisinde önemli bir ağırlığa sahip olan Türkiye destinasyonundaki daralma Alman turizmcileri de endişelendiriyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Türkiye seyahatlerindeki ciro açığının büyük oranda devam ettiğini belirterek, bu açığın İspanya, Yunanistan gibi diğer Akdeniz ülkelerine olan taleple de tamamen kapatılamadığını kaydetti.

'2015'TE YÜZDE 5'LİK ARTIŞ VARDI'

Deutsche Welle'nin kamuoyu araştırma şirketi GfK'den aktardığı analize göre klasik seyahat acenteleri, online rezervasyonlar ve her şey dahil ürünler sunan portalların toplam cirosu, zayıf geçen 2016 dönemine göre yüzde 3'lük artış yakalayabildi. Geçen yılki yüzde 5'lik küçülmenin ardından Alman seyahat endüstrisi bu yıl sonuna kadar toplamda yüzde 2'lik artış bekliyor. Türkiye rezervasyonlarının da güçlü olduğu 2014-2015 döneminde Alman seyahat endüstrisi cirolarda yüzde 5'lik artış kaydetmişti.

'TÜRKİYE'DEKİ AÇIK KAPATILAMADI'

GfK turizm uzmanları, Türkiye piyasasından elde edilen ciroda çift haneli düşüşün devam ettiğini belirterek, Türkiye piyasasının geniş hacmi nedeniyle, düşüşün diğer piyasalarla tamamen telafi edilemediğine dikkat çekti. 2015'te Türkiye'ye 5 milyon 600 bin Alman giderken, terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu sayı 4 milyona gerilemişti. Talepteki azalmanın 2017'de devam etmesinde, Türkiye'de Alman vatandaşlarının tutuklanması ve iki ülke arasında yaşanan diplomatik kriz de etkili oldu.

KAZANAN İSPANYA VE YUNANİSTAN

Türkiye'ye talebin azalmasından en karlı çıkan ülkeler ise İspanya ve Yunanistan oldu. Almanların en çok seyahat ettiği ülkeler sıralamasında İspanya açık arayla birinci sırada yer alırken, Yunanistan rezervasyonlarda yüzde 30'luk rekor artışla ikinci sıraya yükseldi.

'RUS TURİSTLE DENGELENMEYE ÇALIŞILIYOR'

Türk turizmi ise kayıpları Rus turist sayısındaki artışla dengelemeye çalışıyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke vatandaşlarının sayısı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 26,41'lik artışla 21 milyon 983 bin 873 olarak kaydedildi. Turizm Bakanlığı verilerine göre yüksek sezon olarak adlandırılan yaz döneminde Haziran ayında 3 milyon 486 bin 940, Temmuz ayında 5 milyon 75 bin 961 ve Ağustos ayında 4 milyon 658 bin 463 yabancı Türkiye'ye giriş yaptı. 2017 Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 333 bin 476 kişiyle birinci, Almanya ise 2 milyon 500 bin 197 kişiyle ikinci sırada yer aldı.