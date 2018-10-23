Alman turizmci açıkladı! Türkiye rezervasyonlarında yüzde 181 artış

AKTOB’un geleneksel öğle yemeği, Side’de bulunan Melas Resort Hotel’de yapıldı. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da katıldı.

''AVRUPA TURİZM HAREKETİNİN YÜZDE 50'Sİ BİZİM FAALİYET ALANIMIZ İÇİNDE GERÇEKLEŞİYOR''

Toplantının açılış konuşmasını yapan AKTOB Başkanı Dr Erkan Yağcı, dünya turizminin büyümeye devam ettiğini söyledi. Dünyadaki toplam turizm hareketinin yüzde 50’sinin Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa’da gerçekleştiğine dikkat çeken Yağcı, ‘’Avrupa’daki turizm hareketinin yüzde 50’si ise bizim faaliyet alanımız olan deniz, kum, güneş alanında gerçekleşiyor.’’ dedi.

''BU YIL 43-44 MİLYON TUİST ALIRIZ''

Türkiye’nin 2018 yılında 43-44 milyon civarında turist ağırlayacağını kaydeden Yağcı,’’2017 yılında en turist alan ülkeler sıralamasında 8. sırada yer alan Türkiye, 2018 yılında yeniden 6. sıraya yükselecek. Ancak gelirler söz konusu olduğunda biz ilk 10’da yokuz. Turist başına harcama İspanya’da 832, Türkiye’de 681 dolar. Son günlerde Türkiye turizmi ile ilgili nicelik-nitelik tartışması yapılıyor. Biz turizmin hem nitelik hem de nicelik açısından büyümesi gerektiğini söylüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

''ÜÇÜNCÜ ANA PAZAR İNGİLTERE OLABİLİR''

Türkiye’nin ana kaynak pazarlarının Rusya ve Almanya olduğunu ifade eden Erkan Yağcı, ‘’Bizim yeni pazar ana pazar oluşturmamız gerekiyor ve buna en yakın ülke şu anda İngiltere.’’ dedi.

''İSPANYA'DAKİ BÜYÜME DURDU''

Antalya turizminin ekim ayında yüzde 40, kümülatifte ise yüzde 30 büyüdüğünü açıklayan Erkan Yağcı, ‘’Talep son derece iyi durumda ve Antalya bu yıl tarihinin en iyi yılını yaşayacak. Yüksek sezonda Antalya’daki doluluklar İspanya’yı geçmiş durumda. Türkiye’nin turizmdeki büyümesi, ve talebin yeniden Türkiye’ye dönmesi İspanya’daki büyümeyi durdurdu. Bu tablo, 2019 ve 2020’de de devam edecek. Turizm sektörü, gelecek vaat eden, sürdürülebilir olarak büyüyen bir sektör. Türkiye’ye dönük talep ciddi anlamda büyüdü. Talep artışı bu şekilde deva ederse, sıkıntı yaşamamak için altyapı yatırımlarına ağırlık vermek gerekiyor. ’’ şeklinde konuştu.

''SENE SONUNA KADAR ANTALYA 13-14 MİLYON YABANCI TURİST AĞIRLAR''

Türkiye’nin turizm gelirleri de artıyor. Turizm gelirimiz yüzde 30, turist sayımız yüzde 24 artmış durumda. Gelecelememiz de artıyor. Talebin geri döndüğü güzel bir dönem yaşıyoruz. Antalya ekin itibariyle 12.5 milyon yabancı yolcu sayısına ulaştı. Sene sonunda ise 13-14 milyon yabancı turist ağırlamış olacağız. Antalya 2018 yılında dünyada en fazla ziyaretçi alan 6. veya 7. destinasyon durumuna gelecek.’’ dedi.

''MISIR'IN AÇILMASI TÜRKİYE'Yİ OLUMSUZ ETKİLEMEZ''

Mısır destinasyonunun Rusya pazarına açılmasının Türkiye’yi nasıl etkileyeceği konusunda da değerlendirme yapan Erkan Yağcı, ‘’Rusya pazarının Mısır’a açılması Rusya turizm pazarının sürdürülebilirliği açısından önemli. Mısır’ın açılması Antalya’yı olumsuz etkilemez. Tersine Antalya turizmini daha nitelikli hale gelmesine destek olur.

NADİR ALPARSLAN: TÜRKİYE'Yİ TURİZMDE İLK 3'E SOKMAK İSTİYOUZ''

Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da bir konuşma yaptı. Turizimin Türkiye için son derece önemli bir sektör olduğuna dikkat çeken Alparslan, ‘’Turizm ülkemiz açısından son derece stratejik ve değerli bir sektör. Konjonktürel olarak, hem döviz geliri hem de istihdam açısından da çok değerli. Bakanımız sektörün içinden gelen bir isim. Sorunları ve yapılması gerekenleri, Türkiye’nin turizm vizyonunun ne olması gerektiğini bilen bir isim. Sektörle el ele vererek Türkiye'yi dünya turizminde ilk 3’e sokmak içn çalışıyoruz. Doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda, Türkiye’nin dünya turizminde ilk 3’e girmesinin önünde bir engel yok.’’ dedi.

THOMAS BÖSL: TÜRKİYE REZERVASYONLARINDA YÜZDE 181 ARTIŞ VAR

QTA-RTK’nın başkanı Thomas Bösl, ise Almanya’da Türkiye’ye dönük talepte ciddi bir artış olduğuna dikkat çekti. Erken rezervasyonlarda İspanya2nın ekside olduğunu belirten Bösl, Türkiye’ye dönük erken rezervasyonlarda yüzde 181 artış olduğunu açıkladı.

ROSATİ: SENEYE DAHA İYİ BİR SEZON YAŞAYACAĞIZ

Öger Tours Genel Müdürü Songül-Göktaş Rosati ise, ‘’Bu sene Almanya’da çok güzel bir sezon geçirdik. Türkiye sizlerle beraber olması gereken yere gelecek. Seneye çok daha iyi bir sezon yaşayacağız.’’ şeklinde konuştu.