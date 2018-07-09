Alman turizm şirketi Türkiye’de bir otel daha açtı

190 odalı Seya Beach Hotel, MP Hotels şirketinin kısa bir süre önce hayata geçirdiği Design Plus markası altında açılan ikinci tesisi oldu.MP Hotels’in çatı şirketi FTI Group Genel Müdürü Roula Jouny: “Tasarım odaklı gezgin kavramı, otelcilik sektöründe son yıllarda en çok büyüyen segmentlerden bir tanesi ve biz de bu özel segmente hitap edebilmek için Design Plus Hotel kategorisini yarattık.” dedi.

YEREL VE ULUSLARARASI LEZZETLER SUNUYOR

Bulunduğu bölgenin geleneksel özelliklerini otelin mimarisine uygulayarak misafirlerine yerel ve uluslararası lezzetleri kendilerine özgü sunumlarıyla harmanlayan Design Plus markası altındaki bütün oteller lüks restoranlara, aynı zamanda tek amacı misafirlerine yerel ve uluslararası mutfakları ve içkileri tattırmak olan barlara ev sahipliği yapıyor.Sürdürülebilir marka değerini ön planda tutan Design Plus otelleri, içinde bulundukları şehir ya da kasabaların dokusuyla bütünleşmeyi amaçlıyor.Tesisle ilgili görüşlerini ifade eden Jouny sözlerine şöyle devam etti:

‘’SIKICI VE RUTİNİN ÖTESİNDE ŞEYLER’’

“Seya Beach Hotel ile yapmaya çalıştığımız şey aslında bir yandan lüksü masalsı bir ortamda sunmaya çalışırken, diğer yandan tasarım odaklı misafirlerin içinde yaşadığı o ilgi çekici hızlı ve çok kültürlü gerçekliği kucaklayamayan ve birbirini taklit eden otel şirketlerinde bulabileceğiniz sıkıcı ve rutin şeylerin ötesinde bir şeyler” MP Hotels, gelecekte Design Plus tesislerine yenilerini eklemeyi planlıyor. Şirket, bir sonraki lokasyonla ilgili detayları yakında paylaşacağını duyurdu.